Torossian, goleador en el debut de Argentina en el Mundial

Con la presencia del joven de SAG Almirante Brown Tobías Torossian, que aportó diez tantos y se erigió en el máximo artillero, el elenco albiceleste no pudo con uno de lo grandes candidatos a la gloria y ahora debe pensar en Francia, el próximo contrincante, en un cotejo pautado para el viernes.

Los Gladiadores quedaron a un lanzamiento de llevarse puntos de un duelo muy parejo e intenso que tuvo a los chicos argentinos como dominadores de prácticamente todo el primer tiempo pese al parcial 14 iguales.

En el complemento, los nórdicos llegaron a estar arriba y sacar cuatro de distancia a siete minutos del final, pero una reacción de la Selección puso un nuevo empate a tres del cierre dejando todo abierto de cara a su conclusión. Una atajada final de Emil Rommetveit a una de las grandes figuras albicelestes Nicolás La Delfa -7 tantos- le dio la victoria por la mínima a los noruegos.

Torossian, que marcó 10 tantos, fue el máximo goleador de una conjunto que mostró un muy buen juego colectivo en ataque, fue efectivo en sus lanzamientos, tuvo grandes momentos en defensa y que contó con importantes intervenciones de Simón Viera bajo los palos.

En el otro encuentro del Grupo F, Francia -futuro rival de Argentina este viernes a las 13:30- le ganó con contundencia a México 48 a 12.