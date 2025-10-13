Tristán Suárez venció 2 a 1 a Agropecuario y avanza a la segunda ronda del Reducido

Desde el pitazo inicial, el Lechero salió como una tromba. Apenas a los 2 minutos, Ezequiel Veliez desbordó por la banda izquierda y envió un centro rasante que encontró a Domínguez llegando a toda carrera para abrir el marcador. Diez minutos después, a los 12, el propio Veliez fue derribado dentro del área por el defensor Matías Molina —exjugador de Suárez—, y el goleador no falló desde los doce pasos: ejecutó un remate fuerte al medio para poner el 2 a 0 en un inicio arrollador.

El equipo dirigido por José María Martínez controló el desarrollo del juego e incluso tuvo chances de aumentar la ventaja. Agropecuario, por su parte, solo pudo responder con un cabezazo de Miranda que se fue muy cerca del arco. Sobre el cierre de la primera mitad, el local se mostró superior y más claro en cada avance, impulsado por la precisión de sus mediocampistas.

En el complemento, el conjunto de Carlos Casares se adelantó con la intención de conseguir el descuento. Tuvo la gran oportunidad a los 2 minutos, cuando se sancionó un penal por una mano de Olguín. Sin embargo, Alejandro Gagliardi -el máximo artillero del torneo- envió su disparo por encima del travesaño.

El Sojero continuó insistiendo y encontró el premio a su esfuerzo a los 20 minutos, cuando Diego Vásquez definió con acierto tras una buena jugada individual de Rodrigo Mosqueira para colocar el 2 a 1. Los minutos finales se transformaron en un verdadero sufrimiento para el local: Tristán Suárez se replegó con seis defensores y resistió los embates de la visita bajo una intensa lluvia.

Con el pitazo final, el 20 de Octubre estalló de alegría. El Lechero cumplió su objetivo y avanzó de fase, donde se enfrentará a Estudiantes de Buenos Aires: jugará primero en Ezeiza y luego en Caseros, con la esperanza de seguir soñando con el ascenso.