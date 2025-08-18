Tristán Suárez y Madryn no se sacaron ventaja

El arranque mostró paridad en el juego. Ambos equipos generaron situaciones, pero el Lechero fue más certero. A los 34 minutos, Álvaro Veliez apareció por la derecha y habilitó a Nicolás Fernández, que definió con categoría para el 1 a 0. El equipo de José María Martínez se fue al descanso en ventaja, en parte gracias a las intervenciones de su arquero, Nicolás Sumavil, que sostuvo el arco en cero ante los intentos visitantes.

El complemento cambió el escenario. Deportivo Madryn salió más decidido, se adueñó de la pelota y a los 61 minutos consiguió la igualdad: un centro preciso de Nazareno Solís encontró la cabeza de Facundo Giacopuzzi para el 1 a 1. El impulso anímico fue inmediato y siete minutos más tarde, otra vez Solís volvió a ser clave con una asistencia que Germán Rivero transformó en el 2 a 1 parcial.

Pero Tristán no se resignó. Con carácter fue en busca de la igualdad, y la consiguió a los 82: nuevamente Veliez participó de la jugada y asistió a Juan Da Rosa, que entrando por la derecha cruzó el remate para poner el 2 a 2.

El cierre estuvo marcado por la polémica. Todo el local reclamó penal de Santiago Postel sobre Veliez, pero el árbitro Nelson Sosa desestimó la acción. La protesta le costó la expulsión a Martínez, que terminó furioso con la terna arbitral.

El empate dejó un sabor amargo en el Lechero, que desperdició la chance de recortar la diferencia con el líder y se mantiene a siete puntos. En la próxima fecha deberá visitar a Alvarado en Mar del Plata, mientras que Madryn buscará sostener su levantada para seguir trepando en la tabla.