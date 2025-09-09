Triunfo categórico de Fuerza Patria en Almirante Brown

Con el 99,6% de las mesas escrutadas, el espacio que conduce a nivel provincial el gobernador Axel Kicillof obtuvo el 54,18% de los sufragios; mientras que los libertarios cosecharon 28,21%; y en tercer lugar se ubicó el Frente de Izquierda y de Trabajadores, con el 5,78%. Le siguieron Nuevos Aires, con 3.98%, Somos Buenos Aires con 1,96%, Unión y Libertad, 1,26%; y Unión Liberal, 0,98%.

Con este resultado, las únicas agrupaciones que conseguirían representación en el Concejo Deliberante serían FP, que se quedaría con 8 de las 12 bancas en juego, y LLA obtendría las 4 restantes.

El peronismo se impuso en doce de los trece circuitos electorales del distrito, mientras que el espacio libertario obtuvo un triunfo en Adrogué por casi 12 puntos, y logró superar el 25% de los sufragios en Burzaco, Claypole, José Mármol; Longchamps, Glew, Malvinas Argentinas y Rafael Calzada.

Cascallares, junto a la primera candidata a concejal Paula Eichel, agradecieron a los vecinos y a la militancia del peronismo browniano por el histórico triunfo en las elecciones legislativas celebradas el domingo 7 de septiembre.

"Estamos muy contentos con los resultados en Almirante Brown con una diferencia contundente a favor de Fuerza Patria, que nos va a permitir seguir teniendo una mayoría de más de dos tercios en el Concejo Deliberante y lo propio en el Consejo Escolar", indicó Cascallares.

En ese sentido, agregó que "con Paula tenemos una alegría enorme y le enviamos un agradecimiento especial a los vecinos y vecinas que nos acompañaron, un agradecimiento a los militantes que han recorrido los barrios acercando nuestra propuesta, y también a los fiscales de mesa y a todos los que hicieron de esta jornada un Día de la Democracia".

Cascallares se mostró orgulloso "por el aporte que hicimos al peronismo de la Provincia de Buenos Aires y también por el acompañamiento que logramos de cara a los dos próximos años de gestión del gobernador Axel Kicillof".

Finalmente destacó la importancia de la victoria provincial de Fuerza Patria con miras a la elección de octubre y las generales de 2027. "La Provincia de Buenos Aires es un faro para las otras provincias argentinas", concluyó.