Triunfo categórico de Fuerza Patria en Almirante Brown

El peronismo consolidó su poder en el distrito y en el Concejo Deliberante donde se quedaría, de convalidarse el resultado provisorio, con ocho de las doce bancas que estaban en disputa. La Libertad Avanza conseguiría los otros cuatro escaños.
Un triunfo categórico logró Fuerza Patria en Almirante Brown, donde el intendente Mariano Cascallares, que también fue electo diputado provincial, revalidó con creces su poder territorial. El peronismo le sacó casi 26 puntos de diferencia a la lista de la Libertad Avanza, en unos comicios donde sólo emitió su voto el 62,91% del padrón electoral.
Con el 99,6% de las mesas escrutadas, el espacio que conduce a nivel provincial el gobernador Axel Kicillof obtuvo el 54,18% de los sufragios; mientras que los libertarios cosecharon 28,21%; y en tercer lugar se ubicó el Frente de Izquierda y de Trabajadores, con el 5,78%. Le siguieron Nuevos Aires, con 3.98%, Somos Buenos Aires con 1,96%, Unión y Libertad, 1,26%; y Unión Liberal, 0,98%.
Con este resultado, las únicas agrupaciones que conseguirían representación en el Concejo Deliberante serían FP, que se quedaría con 8 de las 12 bancas en juego, y LLA obtendría las 4 restantes.
El peronismo se impuso en doce de los trece circuitos electorales del distrito, mientras que el espacio libertario obtuvo un triunfo en Adrogué por casi 12 puntos, y logró superar el 25% de los sufragios en Burzaco, Claypole, José Mármol; Longchamps, Glew, Malvinas Argentinas y Rafael Calzada.
Cascallares, junto a la primera candidata a concejal Paula Eichel, agradecieron a los vecinos y a la militancia del peronismo browniano por el histórico triunfo en las elecciones legislativas celebradas el domingo 7 de septiembre.
"Estamos muy contentos con los resultados en Almirante Brown con una diferencia contundente a favor de Fuerza Patria, que nos va a permitir seguir teniendo una mayoría de más de dos tercios en el Concejo Deliberante y lo propio en el Consejo Escolar", indicó Cascallares.
En ese sentido, agregó que "con Paula tenemos una alegría enorme y le enviamos un agradecimiento especial a los vecinos y vecinas que nos acompañaron, un agradecimiento a los militantes que han recorrido los barrios acercando nuestra propuesta, y también a los fiscales de mesa y a todos los que hicieron de esta jornada un Día de la Democracia".
Cascallares se mostró orgulloso "por el aporte que hicimos al peronismo de la Provincia de Buenos Aires y también por el acompañamiento que logramos de cara a los dos próximos años de gestión del gobernador Axel Kicillof".
Finalmente destacó la importancia de la victoria provincial de Fuerza Patria con miras a la elección de octubre y las generales de 2027. "La Provincia de Buenos Aires es un faro para las otras provincias argentinas", concluyó.
