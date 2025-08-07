Troglio evalúa cambios tras la lesión de Oviedo

El defensor juvenil venía siendo una pieza importante dentro del sistema con cinco defensores que Troglio utilizó en los compromisos ante Newell's y Barracas. Sin embargo, la ausencia de Oviedo, sumada a la baja previa de Joaquín Pombo, redujo considerablemente las alternativas para armar la defensa, un sector donde el plantel no abunda en recambios.

En este contexto, la principal carta que tiene el cuerpo técnico para cubrir el hueco es Santiago Daniele. Con apenas 19 años, el zaguero fue promovido recientemente desde las divisiones inferiores y ya tuvo su estreno como titular en el debut del equipo frente a Defensa y Justicia. Detrás de él, las opciones se limitan a jugadores de la Reserva.

Con dos semanas sin competencia oficial por delante, el cuerpo técnico del Taladro se tomó un respiro para analizar variantes antes del próximo compromiso, programado para el sábado a las 20.45 frente a Belgrano, en Córdoba. Troglio sabe que el margen de error es escaso y por eso considera todas las posibilidades.

Una opción es mantener el dibujo 5-3-2 con la inclusión de Daniele en lugar de Oviedo. Pero también aparece sobre la mesa la chance de modificar el esquema. De hecho, en el último partido, cuando Oviedo debió dejar la cancha, el DT puso en juego a Tomás Ardoyán y reconfiguró el sistema: pasó a un 4-4-2 con Vittor y Maldonado como centrales. Esa modificación también implicó que Santiago Esquivel, que venía desempeñándose como interno por izquierda, bajara a formar un doble cinco con Martín Río, mientras Ardoyán ocupaba el carril izquierdo.

Más adelante, con el marcador en contra, Troglio hizo un nuevo ajuste para buscar el empate. Mandó a la cancha al colombiano Frank Castañeda y apostó por un esquema más ofensivo: 4-3-3. La salida de Esquivel empujó a Ardoyán hacia el centro, mientras que Castañeda se ubicó como extremo por derecha para sumarse a Auzmendi y Méndez en el frente de ataque.

Todas estas variantes están en evaluación mientras el cuerpo técnico intenta reconfigurar una estructura sólida que permita compensar la ausencia de Oviedo y sostener al equipo competitivo en la recta final del Torneo Clausura.