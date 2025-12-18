Última oportunidad: vencen los pagos con descuento del Impuesto Inmobiliario Rural

El beneficio también aplica a quienes realizaron el pago anual y deban abonar el monto adicional correspondiente. El impuesto puede pagarse de manera online, con tarjeta de crédito o mediante cajeros automáticos, luego de generar el código de pago electrónico. Además, es posible pagar de manera digital con Cuenta DNI, escaneando el código QR recibido por correo electrónico o desde la agenda de pagos de la aplicación.

Opciones de pago presencial

Para quienes prefieran el pago presencial, se puede realizar en bancos habilitados y en los centros de cobro de Provincia Net Pagos.

Cómo adherirse al débito automático

La adhesión permite que los impuestos provinciales se paguen automáticamente desde una cuenta bancaria o tarjeta de crédito. Para adherirse desde una cuenta, se debe ingresar a la web de la Agencia de Recaudación, acceder con CUIT y Clave CIT y seleccionar “Gestión de Débitos Automáticos”.

Quienes no tengan un CBU registrado o quieran incorporar uno nuevo, pueden hacerlo desde “Registro de Claves Bancarias Uniformes (CBU)”. En el caso de la tarjeta de crédito, el impacto del primer pago no es inmediato y se reflejará en los próximos vencimientos.