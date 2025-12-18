Última oportunidad: vencen los pagos con descuento del Impuesto Inmobiliario Rural

La Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA) informa que los contribuyentes al día pueden pagar hasta hoy la última cuota del Impuesto Inmobiliario Rural y acceder a un 10% de descuento.
La cuarta y última cuota del Impuesto Inmobiliario Rural vence este jueves, según informó la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA). Quienes se encuentren al día y tengan el impuesto adherido al débito automático pueden conservar un descuento de hasta 10%.
El beneficio también aplica a quienes realizaron el pago anual y deban abonar el monto adicional correspondiente. El impuesto puede pagarse de manera online, con tarjeta de crédito o mediante cajeros automáticos, luego de generar el código de pago electrónico. Además, es posible pagar de manera digital con Cuenta DNI, escaneando el código QR recibido por correo electrónico o desde la agenda de pagos de la aplicación.
Para quienes prefieran el pago presencial, se puede realizar en bancos habilitados y en los centros de cobro de Provincia Net Pagos.
La adhesión permite que los impuestos provinciales se paguen automáticamente desde una cuenta bancaria o tarjeta de crédito. Para adherirse desde una cuenta, se debe ingresar a la web de la Agencia de Recaudación, acceder con CUIT y Clave CIT y seleccionar “Gestión de Débitos Automáticos”.
Quienes no tengan un CBU registrado o quieran incorporar uno nuevo, pueden hacerlo desde “Registro de Claves Bancarias Uniformes (CBU)”. En el caso de la tarjeta de crédito, el impacto del primer pago no es inmediato y se reflejará en los próximos vencimientos.