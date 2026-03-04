Un acusado de abuso sexual se arrojó desde un tercer piso en Tribunales

El episodio tuvo lugar alrededor de las 12:00 de este miércoles en el edificio del fuero penal ubicado en la calle 8, entre 56 y 57, de la ciudad de La Plata.

Según fuentes judiciales, el detenido se encontraba con custodia en unas oficinas del tercer piso para acordar su defensa, luego de haber sido arrestado el martes en la localidad de Tolosa, aledaña a La Plata. acusado por "abuso sexual con acceso carna

Embed TRIBUNALES DE LA PLATA: LO DETUVIERON POR ABUSO SEXUAL Y SE ARROJÓ AL VACÍO

- El acusado sobrevivió y fue llevado al hospital San Martín de La Plata

- Se arrojó al vacío cuando tenía la entrevista con su defensor. pic.twitter.com/0ssTwaU7j6 — Vía Szeta (@mauroszeta) March 4, 2026

l".

Tras ser arrestado, el hombre quedó detenido en la Comisaría Sexta de La Plata, para luego ser llevado hasta Tribunales, donde funcionan los juzgados de garantías, correccionales y las defensorías en la calle 8.

Mientras esperaba en un salón del tercer piso para participar de una reunión con abogados defensores, el detenido mantuvo una discusión con otras personas y de forma imprevista tomó impulso, corrió algunos metros y se lanzó al vacío desde uno de los ventanales.

Sacarías cayó sobre el capot de un auto que amortiguó el impacto del golpe, y luego se corroboró que pertenecía al juez Eduardo Silva Pelossi. De inmediato, se activó el operativo de emergencias para rescatar al detenido, cuya conducta además dio inicio a otra causa penal en su contra.