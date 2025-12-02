Un hombre de 80 años puso en fuga a delincuentes que ingresaron a su vivienda

Este hecho preocupa más que nunca a la comunidad varelense, pero sobre todo a los adultos mayores, ya que se da a apenas días de la tortura que sufrió una mujer de 88 años, a la cual le arrojaron agua hirviendo para robarle unos pocos ahorros guardados y su jubilación. A pesar de estas impactantes noticias y la trascendencia que van teniendo en el distrito, la situación pareciera no cambiar en absoluto.

Es así que quien salió perjudicado en esta ocasión fue un hombre llamado Rubén, de 80 años, que vive con su esposa, de 86, en la calle Gentile al 200, en Villa Vatteone. Según informó a las autoridades policiales que se apersonaron en su casa, estaba durmiendo cuando escuchó algunos ruidos extraños que provenían del frente y al ir a ver se llevó una ingrata sorpresa.

Varios malvivientes habían forzado la reja de una de las ventanas y llegaron a meterse en la propiedad. Sin embargo, la víctima no dudo en trenzarse a los golpes y revoleó cuantas cosas se encontró por delante para ahuyentarlos. Con tanto ruido, los vecinos se despertaron y gritaron desesperados, hasta que los cacos desistieron de su actitud y se dieron a la fuga en un vehículo de apoyo.

Una persona que vive en la misma cuadra asistió a la víctima, que estaba con algunas escoriaciones en el rostro aunque no llegaron a lastimarlo en profundidad. En el lugar se presentó una ambulancia del SAME, que atendió al hombre y no fue necesario su traslado a un hospital, aunque el estado de conmoción era grande. Intervienen investigadores de la Comisaría 1era de Florencio Varela y la UFI N°4, que ordenó el relevamiento de las filmaciones de vigilancia para dar con el paradero de los responsables.