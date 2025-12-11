Un hombre en situación de calle fue apuñalado en una violenta pelea

Se trata de un nuevo incidente ocurrido en el mismo lugar en el cual se han conocido otras peleas a lo largo de todo este año. Cuando no fueron vendedores ambulantes disputando el territorio de sus ventas, lo hicieron algunos que estaban durmiendo en el lugar. En esta oportunidad, los motivos de la trifulca se desconocen e investigadores trabajan para poder determinarlo cuanto antes. Todo tuvo lugar en los andenes de la estación en dirección a La Plata tras la madrugada de este jueves.

De acuerdo con los primeros reportes, la víctima, un hombre de aproximadamente 40 años y en situación de calle, fue atacada tras una discusión que escaló rápidamente. Por razones que investiga la Fiscalía, el enfrentamiento derivó en que fuera atacado con un cuchillo, generando la intervención de la fuerza policial que patrulla la zona de la estación del ferrocarril del Roca gracias a la reacción de quienes presenciaron el violento episodio.

Testigos señalaron que los agresores habrían actuado en grupo y que el ataque sorprendió a quienes esperaban el tren o transitaban por el lugar, ya que no fue un intento de robo, sino más bien una pelea de vieja data. Tras eso, se dieron a la fuga a pie y estuvieron prófugos por algunos minutos. Es por ello que acudieron al 911 y agentes policiales rastrillaron la zona, hasta que finalmente los capturaron y secuestraron sus armas blancas.

Los detenidos, oriundos de Florencio Varela, fueron trasladados a una Comisaría Primera, donde se les imputaron cargos por su presunta participación en la agresión. Las autoridades judiciales ordenaron la investigación de las circunstancias que rodearon el ataque y solicitaron el análisis de las cámaras de seguridad de la estación para identificar a posibles participantes adicionales y reconstruir la secuencia de los hechos.

El herido fue trasladado de urgencia al Hospital de Quilmes por una ambulancia del SAME e ingresó en estado crítico. Profesionales médicos lo intervinieron y no brindaron más detalles acerca de su cuadro, aunque se sabe que continúa siendo crítico.

Vecinos de la zona sostienen que la estación ferroviaria y sus alrededores han sido escenario de episodios de violencia en los últimos meses, por lo que la seguridad en el área se volvió un tema de preocupación para quienes transitan la zona a diario. Durante este año, distintas intervenciones policiales se llevaron a cabo en el distrito. Hace algunos meses atrás, de hecho, hubo otro enfrentamiento a los “facazos” a metros de la puerta de ingreso al tren, que estaba repleto de pasajeros asustados.