Carlos Bianco: "Se instaló una falsa definición de que la macroeconomía está bien"

Luego repasó indicadores de los últimos dos años que dan cuenta del ajuste del Gobierno nacional a dicho sector: la CNEA perdió 45,4% de su presupuesto, la inversión en infraestructura y equipamiento cayó un 53,4%, fueron despedidos 571 trabajadores y se han ralentizado avances como la construcción del reactor RA-10 del centro atómico Ezeiza y el proyecto CAREM, un reactor modular que había empezado a desarrollarse hace varios años.

“Discontinuar el programa nuclear argentino siempre fue un objetivo de Estados Unidos. Parece que la llegada de Milei a la presidencia ha traído nuevos aires a ese sueño de la potencia imperial de nuestro hemisferio que no quiere que la Argentina siga manejando su sector nuclear con autonomía y con soberanía tecnológica como lo ha hecho en los últimos 75 años”, cerró Bianco.

Educación y pruebas claves

Flavia Terigi, la directora general de Cultura y Educación compartió los resultados de las pruebas Aprender 2025 en la provincia de Buenos Aires.

En ese sentido, Terigi informó que la cobertura de estas evaluaciones tomadas en noviembre del año pasado alcanzó al 95,4% de las escuelas primarias y al 83,8% de los estudiantes de sexto año (5.256 escuelas y 238.555 estudiantes). En Lengua, los resultados ubicaron al 32,9% en nivel avanzado, 44,5% satisfactorio, 17,8% básico y 4,7% debajo del básico; mientras que en Matemática se registró un 15,6% en nivel avanzado, 40,7% satisfactorio, 24,5% básico y 19,2% debajo del básico.

“La provincia de Buenos Aires muestra una mejora considerable en las dos áreas respecto de 2023, con una mejora más destacada en Lengua. Además, en las dos áreas ha disminuido el porcentaje de desempeños por debajo del básico. Las mejoras se producen en su mayor parte entre estudiantes de escuelas de gestión estatal y de menor nivel socioeconómico. Esta es la cohorte 2020-2025, que comenzó primer año en 2020 y atravesó la pandemia. Sin las políticas provinciales dirigidas a sostener trayectorias y recuperar aprendizajes durante y a la salida de la pandemia, y sin el trabajo sostenido de miles de maestras y maestros difícilmente estaríamos compartiendo resultados como estos", informó Terigi.