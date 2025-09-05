Una elección clave, donde el oficialismo pone en juego ocho escaños

De los concejales que finalizan su mandato ocho pertenecen a Unión por la Patria, uno al Pro, otro de la Coalición Cívica-ARI, uno de la Unión Cívica Radical y uno de La Libertad Avanza.

La competencia será entre las 16 listas que fueron oficializadas por la Junta Electoral de la provincia de Buenos Aires oportunamente.

La Alianza Fuerza Patria que gobierna el distrito, cuyos principales candidatos son la jefa de Gabinete, Sol Tischik, y Lucas Modarelli; mientras que la boleta de La Libertad Avanza es encabezada por Martín Uzquiza y Cecilia Gómez; y la de Somos Buenos Aires lleva a Pablo Corvalán y María Laura Marola en los primeros lugares.

Las otras alternativas son Construyendo Porvenir, con Jorge López al frente de los candidatos; Partido Libertario, que encabeza Nilda Limongelle; Valores Republicanos, que lleva a Jorge Rojas; Es Con Vos Es Con Nosotros, liderada por Javier Iglesias, y Nuevos Aires, con Leonardo González Pardón.

Se suman el Frente de Izquierda y de Trabajadores, con Miguel Angel Pallarols; Potencia, con María Calvi; Unión Liberal, con José Taboada; Unión y Libertad, con Daniel Mielniczuk; Avanzada Socialista, con Lucas Oberti; Frente Patriota Federal, con David Munin; Política Obrera, con Héctor Acuña Torrico; y Tiempo de Todos, con Mario Molina.