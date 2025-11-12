Una mujer intentó evadir un operativo de rutina y terminó detenida

Los últimos días estuvieron marcados por constantes operativos tanto en el casco céntrico bernalense como en alrededores, pero principalmente en la zona del Triángulo, llegando al límite con Avellaneda, a los costados del Acceso Sudeste. Es por ello que este hecho no fue una excepción y la capturada estaba metida en una organización peligrosa que comercializaba sustancias ilegales.

Todo comenzó en la intersección de la calle Pampa y el Acceso, en el barrio de emergencia IAPI, cuando oficiales de las Fuerzas de Aproximación Barrial (FBA) estaban realizando un recorrido de rutina por la zona para prevenir ilícitos. Lo cierto es que en un momento dado vieron acercarse a una mujer que al percatarse de la presencia policial cambió de manera repentina su rumbo e intentó escabullirse por los pasillos.

Al notar su actitud, fueron de inmediato tras sus pasos y luego de una breve persecución y un forcejeo lograron detenerla. En sintonía, la identificaron y comprendieron el motivo por el cual se quiso fugar. Tenía pedido de captura activo desde el 4 de septiembre de este mismo año labrado por el Juzgado de Garantías N° 8 de Florencio Varela. Era investigada por tenencia y comercialización de estupefacientes al menudeo y por encubrimiento.

Así las cosas, la trasladaron a la Comisaría 2da de Bernal, donde quedó a disposición de las autoridades judiciales. Finalmente, la situación no pasó a mayores y esperan que al tomarle su testimonio puedan seguir destrabando pistas para anular la mayor cantidad de organizaciones narcotraficantes que operan a pequeña escala en el distrito y sus alrededores.

Es importante resaltar que dicha seccional, días atrás realizó un allanamiento en el mismo barrio donde detuvieron a dos hombres y dos mujeres que tenían en su poder un arma de guerra y 250 envoltorios con cocaína. Esto es parte de una serie de operativos contra la delincuencia y la venta de drogas.