Una pequeña nadadora de San Vicente obtuvo seis títulos nacionales en una sola jornada

Emilia Mayorga, de 10 años, brilló en un certamen fiscalizado por la Confederación Argentina de Deportes Acuáticos. Se impuso en 50 metros mariposa, 100 metros libres, 50 metros libres, 200 metros combinados, 200 metros libres y 50 metros pecho.

La nadadora sanvicentina Emilia Mayorga se consagró hexacampeona argentina en el Torneo República, disputado en la ciudad de Santa Fe, y de esta manera alcanzó seis títulos nacionales en una sola jornada, que resumió tremenda competencia extrema. La niña brilló en un certamen fiscalizado por la Confederación Argentina de Deportes Acuáticos (CADDA) y se posiciona como una de las deportistas más jóvenes con éxitos en Argentina.