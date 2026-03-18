Una pequeña nadadora de San Vicente obtuvo seis títulos nacionales en una sola jornada

Emilia Mayorga, de 10 años, brilló en un certamen fiscalizado por la Confederación Argentina de Deportes Acuáticos. Se impuso en 50 metros mariposa, 100 metros libres, 50 metros libres, 200 metros combinados, 200 metros libres y 50 metros pecho.
La nadadora sanvicentina Emilia Mayorga se consagró hexacampeona argentina en el Torneo República, disputado en la ciudad de Santa Fe, y de esta manera alcanzó seis títulos nacionales en una sola jornada, que resumió tremenda competencia extrema. La niña brilló en un certamen fiscalizado por la Confederación Argentina de Deportes Acuáticos (CADDA) y se posiciona como una de las deportistas más jóvenes con éxitos en Argentina.
La nadadora sanvicentina del Club Marea Roja descolló en el natatorio del Club Gimnasia y Esgrima santafesino y allí enhebró seis conquistas nacionales en un solo día y a los 10 años es la niña prodigio del deporte acuático en nuestra nación.
Primero, conquistó las pruebas de 50 metros mariposa y 100 metros libres, con medallas de oro que ratificaron un gran momento, pero el asunto no quedaba ahí, porque había más.
Para la segunda parte de la competencia, la niña se impuso en los 50 metros libres y los exigentes 200 metros combinados. Y en la parte más difícil del día ganó en los 200 metros libres y 50 metros pecho.
Emilia logró un registro sin precedentes en la natación juvenil argentina y aspira al plano internacional en la brevedad, con una efectividad del cien por ciento en las finales disputadas.
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