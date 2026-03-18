Domingo: "El gol es lícito, merecimos más"

El entrenador de Temperley valoró el rendimiento del equipo ante el líder, pero cuestionó el arbitraje que le impidió quedarse con la victoria en Salta.
Temperley dejó una buena imagen en su visita a Gimnasia y Tiro de Salta, pero se quedó con un empate que dejó un sabor amargo. El entrenador Nicolás Domingo resumió el sentimiento del plantel: satisfacción por el rendimiento y bronca por el resultado. "Estoy con bronca porque el gol es lícito, merecimos más", afirmó el técnico, en referencia a la jugada anulada en el segundo tiempo que le hubiera dado la victoria al Gasolero.
El equipo de Turdera protagonizó un encuentro parejo ante el líder e invicto de la zona, mostrando solidez y una idea de juego que, según su entrenador, se viene consolidando. "Hicimos un gran partido, fue parejo ante un rival que viene con una base y un proceso", destacó.
Domingo también puso en valor el funcionamiento colectivo, especialmente en la faz defensiva. "Es un sistema defensivo global que lo hace todo el equipo. Muchas veces nos enfocamos en eso y lo han hecho muy bien", explicó.
Además, resaltó la importancia de las variantes dentro del plantel, que respondieron en un contexto adverso como la salida por lesión de Luciano Nieto. "Los chicos que entraron lo hicieron muy bien, eso habla de cómo estamos trabajando", señaló.
El entrenador consideró que el equipo está en crecimiento y que el camino es el correcto. "Las alternativas te dan aire y posibilidades. Estamos formando un gran plantel y un gran equipo", aseguró.
Por último, evitó anticiparse al clásico ante Los Andes y prefirió enfocarse en el corto plazo. "Falta mucho para ese partido, antes tenemos que jugar contra Atlanta", concluyó.
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