Domingo: "El gol es lícito, merecimos más"

El entrenador consideró que el equipo está en crecimiento y que el camino es el correcto. "Las alternativas te dan aire y posibilidades. Estamos formando un gran plantel y un gran equipo", aseguró.

Por último, evitó anticiparse al clásico ante Los Andes y prefirió enfocarse en el corto plazo. "Falta mucho para ese partido, antes tenemos que jugar contra Atlanta", concluyó.