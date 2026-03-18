Convenio entre la Universidad Nacional de Avellaneda y la Asociación Ni Una Menos

Autoridades de la Universidad Nacional de Avellaneda (UNDAV) firmaron un convenio de cooperación con representantes de la Asociación Civil Ni Una Menos, con el objetivo de promover la realización de prácticas preprofesionales para estudiantes de la carrera de Abogacía, fortaleciendo su formación académica y su vinculación con el ámbito social. La firma del acuerdo estuvo encabezada por el rector de la UNDAV, Jorge Calzoni, la decana del Departamento de Ciencias Sociales, Anabella Lucardi, y la directora de la carrera de Abogacía Milagros Rayes,. En representación de la Asociación Civil Ni Una Menos participaron su presidenta, Luci Cavallero, y la doctora Celeste Perosino.