Convenio entre la Universidad Nacional de Avellaneda y la Asociación Ni Una Menos

Promoverá la realización de prácticas preprofesionales para estudiantes de la carrera de Abogacía, brindando asesoría a las personas que sufren o han sido víctimas de violencia de género.
Autoridades de la Universidad Nacional de Avellaneda (UNDAV) firmaron un convenio de cooperación con representantes de la Asociación Civil Ni Una Menos, con el objetivo de promover la realización de prácticas preprofesionales para estudiantes de la carrera de Abogacía, fortaleciendo su formación académica y su vinculación con el ámbito social. La firma del acuerdo estuvo encabezada por el rector de la UNDAV, Jorge Calzoni, la decana del Departamento de Ciencias Sociales, Anabella Lucardi, y la directora de la carrera de Abogacía Milagros Rayes,. En representación de la Asociación Civil Ni Una Menos participaron su presidenta, Luci Cavallero, y la doctora Celeste Perosino.
El convenio contempla el desarrollo de programas de capacitación y formación preprofesional en el campo de las políticas públicas con perspectiva feminista. “Estas iniciativas buscan responder a la necesidad de generar espacios de aprendizaje que acerquen a las y los estudiantes a distintas áreas de desempeño profesional, especialmente aquellas vinculadas con la defensa de derechos y la intervención en problemáticas sociales”, sostuvieron las autoridades de la casa de altos estudios.
En ese marco, los alumnos de la carrera de Abogacía de la UNDAV podrán participar en instancias de trabajo orientadas al acompañamiento y la asesoría jurídica de personas que sufren o han sufrido violencia de género. El abordaje propuesto será integral y contará con una perspectiva feminista, con el propósito de brindar herramientas legales y apoyo a quienes atraviesan situaciones de vulnerabilidad.
“El convenio busca consolidar la articulación entre la universidad y organizaciones de la sociedad civil, promoviendo la formación de futuras y futuros profesionales comprometidos con la justicia social, la igualdad de género y la defensa de los derechos humanos”, finalizaron los impulsores de la iniciativa.
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