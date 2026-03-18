Indignación por acoso sexual callejero en Quilmes Oeste

Por otro lado, advirtieron que, a escasos metros, funciona un establecimiento educativo, "lo que agrava aún más la situación debido a la circulación constante de jóvenes y familias en el área".

El repudiable episodio tuvo lugar el martes cerca de las 16 y se dio a conocer en las últimas horas. El rechazo hacia el atacante no cesa y el temor de padecer lo mismo, sobre todo en las mujeres, tampoco.