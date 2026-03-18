Quilmeño

Indignación por acoso sexual callejero en Quilmes Oeste

Un desconocido persiguió a una mujer, le tocó la cola sin su consentimiento en Andrade y Joaquín V. González y huyó a la carrera, todo lo cual quedó registrado en las cámaras de vigilancia de la zona.

Un caso de acoso sexual callejero causó gran indignación en Quilmes Oeste, sobre todo en la comunidad educativa, cuando una vecina que caminaba por la vía pública fue perseguida por un hombre que le tocó la cola sin su consentimiento y huyó a la carrera: el ataque fue filmado por las cámaras de vigilancia de la zona y se hizo viral en redes sociales, donde los usuarios manifestaron su enojo con respecto al ataque.

En la esquina de Andrade y Joaquín V. González, la víctima, que vestía una musculosa, pantalones cortos, zapatillas y llevaba una cartera plateada, caminaba normalmente, pero de pronto, el atacante, con remera y bermudas, se aproximó sigilosamente por detrás, la manoseó y se fue corriendo. En tanto, la joven gritó, lo insultó y luego quedó en estado de shock por la desagradable situación que sufrió.

Ante lo sucedido, los quilmeños exigen a las autoridades que se identifique al agresor y se le inicien las correspondientes acciones judiciales, al tiempo que solicitaron mayor presencia policial y medidas de prevención para evitar que hechos de este tipo se repitan.

Luego de que el material audiovisual se expandiera por las plataformas virtuales, los vecinos aseguraron que se trata de una zona transitada, especialmente por mujeres que retornan de sus trabajos durante la tarde y la noche.

Por otro lado, advirtieron que, a escasos metros, funciona un establecimiento educativo, "lo que agrava aún más la situación debido a la circulación constante de jóvenes y familias en el área".

El repudiable episodio tuvo lugar el martes cerca de las 16 y se dio a conocer en las últimas horas. El rechazo hacia el atacante no cesa y el temor de padecer lo mismo, sobre todo en las mujeres, tampoco.

Te puede interesar:

La propuesta de que el Expreso Quilmes se haga cargo de parte de los ramales de la 148, en un cono de sombras.
PASAJEROS DE SAN FRANCISCO SOLANO Y FLORENCIO VARELA, A LA DERIVA

El futuro de la línea 148, sin definiciones y con numerosas dudas

El gobierno nacional no se expidió sobre la propuesta para que la empresa San Vicente se haga cargo de los ramales a Solano y Expreso Quilmes de los que van a Varela, y ambas firmas advirtieron que Misión Buenos Aires se quiere hacer cargo del servicio, luego de que se le adjudicó la 197 con tarifa urbana, que significó "la partida de defunción de El Nuevo Halcón".

SE ESTÁ LEYENDO AHORA

las más leídas

Categorías

Home
Provincia
Popular Tv
Política
Policiales
Deportes
Espectáculos
Internacionales
General
Tecno
Lotería y Turf
Horóscopo

Contacto

Registro ISSN - Propiedad Intelectual: Nº: RL-2025-11499155-APN-DNDA#MJ - Domicilio Legal: Intendente Beguiristain 146 - Sarandí (1872) - Buenos Aires - Argentina Teléfono/Fax: (+5411) 4204-3161/9513 - [email protected]

Edición Nro. 15739

 

Dirección

Propietario: Man Press S.A. - Director: Francisco Nicolás Fascetto © 2017 Copyright Diario Popular - Todos los derechos reservados