Indignación por acoso sexual callejero en Quilmes Oeste

Un desconocido persiguió a una mujer, le tocó la cola sin su consentimiento en Andrade y Joaquín V. González y huyó a la carrera, todo lo cual quedó registrado en las cámaras de vigilancia de la zona.
Un caso de acoso sexual callejero causó gran indignación en Quilmes Oeste, sobre todo en la comunidad educativa, cuando una vecina que caminaba por la vía pública fue perseguida por un hombre que le tocó la cola sin su consentimiento y huyó a la carrera: el ataque fue filmado por las cámaras de vigilancia de la zona y se hizo viral en redes sociales, donde los usuarios manifestaron su enojo con respecto al ataque.
En la esquina de Andrade y Joaquín V. González, la víctima, que vestía una musculosa, pantalones cortos, zapatillas y llevaba una cartera plateada, caminaba normalmente, pero de pronto, el atacante, con remera y bermudas, se aproximó sigilosamente por detrás, la manoseó y se fue corriendo. En tanto, la joven gritó, lo insultó y luego quedó en estado de shock por la desagradable situación que sufrió.
Ante lo sucedido, los quilmeños exigen a las autoridades que se identifique al agresor y se le inicien las correspondientes acciones judiciales, al tiempo que solicitaron mayor presencia policial y medidas de prevención para evitar que hechos de este tipo se repitan.
Luego de que el material audiovisual se expandiera por las plataformas virtuales, los vecinos aseguraron que se trata de una zona transitada, especialmente por mujeres que retornan de sus trabajos durante la tarde y la noche.
Por otro lado, advirtieron que, a escasos metros, funciona un establecimiento educativo, "lo que agrava aún más la situación debido a la circulación constante de jóvenes y familias en el área".
El repudiable episodio tuvo lugar el martes cerca de las 16 y se dio a conocer en las últimas horas. El rechazo hacia el atacante no cesa y el temor de padecer lo mismo, sobre todo en las mujeres, tampoco.
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