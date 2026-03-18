Más de 100 mil vecinos visitaron la Costa de Hudson durante el verano

A partir de esta semana, desde la Comuna señalaron que los food trucks estarán los viernes, sábados y domingos de marzo. Al respecto, el intendente Carlos Balor señaló que "cerramos la temporada de verano, pero vamos a continuar con este tipo de propuestas". "Seguimos siempre el legado de Juan José Mussi. Disfruten mucho, que esto es para nuestros vecinos", expresó el jefe comunal en homenaje al histórico dirigente.