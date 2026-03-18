Más de 100 mil vecinos visitaron la Costa de Hudson durante el verano

La Municipalidad de Berazategui organizó una fiesta para celebrar el hito, con música en vivo, actividades recreativas, Food Trucks, la Feria Emprender y sorteos. El intendente Carlos Balor destacó que "seguimos siempre el legado de Juan José Mussi".
Más de 100 mil vecinos visitaron la Costa de Hudson durante la última temporada de verano y para celebrarlo la Municipalidad de Berazategui organizó una gran fiesta con música en vivo, el paseo gastronómico a cargo de los Food Trucks, la Feria Emprender y sorteos, entre otras actividades recreativas y culturales.
A partir de esta semana, desde la Comuna señalaron que los food trucks estarán los viernes, sábados y domingos de marzo. Al respecto, el intendente Carlos Balor señaló que "cerramos la temporada de verano, pero vamos a continuar con este tipo de propuestas". "Seguimos siempre el legado de Juan José Mussi. Disfruten mucho, que esto es para nuestros vecinos", expresó el jefe comunal en homenaje al histórico dirigente.
A su vez, el secretario de Trabajo, Juan Manuel Parra, destacó que "durante todo el verano contamos con más de diez food trucks y con la Feria Emprender", al tiempo que puntualizó: "Estamos muy felices por la cantidad de gente que vino a la Costa este verano".
En tanto, Maximiliano Di Mascio, propietario del food truck Sauces Hudson, realizó un balance y subrayó: "Fue una temporada hermosa, con muchas familias que vinieron a disfrutar del lugar y comer algo". Además, describió que "fue un verano con lindo clima, así que muchos pudieron salir a pasear. Podemos estar acá gracias al apoyo de la Municipalidad; muchas gracias por acompañarnos". Durante la jornada, se presentó la folclorista berazateguense Erika Cabral y la banda de cumbia Warida.
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