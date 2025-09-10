Universidades de Brown y Lomas reclaman la reglamentación de la ley de financiamiento

A través de una campaña en redes sociales, esas instituciones sostienen que esta normativa es "imprescindible para sostener la excelencia de la universidad pública" y recalcan que su sanción no es contra nadie sino "a favor de todos".

"No se trata de ideologías. No se trata de partidismos. Se trata de cuidar lo que nos une y nos enorgullece: el valor de la educación pública", subrayan en uno de los mensajes.

En ese marco, aseguran que "cada vez más seguido escuchan que docentes, investigadores, estudiantes y no docentes tienen que dejar sus facultades porque no llegan a fin de mes", y exhortan a hacer todos los esfuerzos para que "nadie se quede afuera".

Por eso, reclaman que "se implemente cuanto antes" para "poder seguir siendo lo que somos": "Queremos seguir enseñando. Queremos seguir aprendiendo. Dentro de nuestras aulas. Con tranquilidad. Queremos que los mejores profesores sigan formando a las próximas generaciones. Que puedan quedarse". "Cuidemos lo que nos une, lo que funciona, la educación pública. Cuidemos la Universidad Pública Argentina", concluye el mensaje.