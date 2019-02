Valentín Alsina: otros 10 días de conciliación obligatoria en Cofco

La empresa dejó en la calle a 195 trabajadores, quienes esta semana se movilizaron para pedir por la continuidad de la planta.

Desde dicha cartera, se detalló que tras el encuentro se decidió extender la conciliación y que habrá una nueva audiencia entre las partes el próximo jueves 14.

Los despidos se produjeron luego de que la empresa anunciara su decisión de no participar más en el negocio de la refinación, fraccionamiento y distribución de aceite marca Legítimo, cuya planta está en la ribera sur de Lanús Oeste.

De acuerdo a lo presentado en la cartera laboral, la empresa pretende dedicarse al origen, procesamiento de semillas oleaginosas y productos derivados de la molienda de soja y girasol, cuyo principal destino es la exportación.

Si bien la firma adujo en torno a los despidos que les comunicó a los trabajadores en tiempo y forma, se les ofreció el pago que marca la ley y hasta relocalización de trabajo, más de 50 por ciento de los dependidos con el apoyo del gremio se mantuvo el acampando, pero ninguno pudo ingresar a la planta de la calle Carlos Pellegrini al 4500.

En el sindicato de aceiteros, confirmaron que la compañía de propiedad del Estado chino y de capitales privados de ese país, desmanteló su planta productiva de refinación sin pedir antes la apertura del concurso de crisis. “La empresa no lo presentó porque reconoce que no está en crisis y no se trata de un cierre por motivos económicos, sino por razones de negocios”.