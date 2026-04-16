Lanús y Platense buscan su primera victoria en la Copa Libertadores 2026

Sin embargo, el Granate llega en alza desde lo anímico: viene de ganar el Clásico del Sur ante Banfield por 1-0, con un agónico cabezazo de Yoshan Valois a los 43 minutos del segundo tiempo. En el Torneo Apertura, además, atraviesa un buen presente: marcha tercero en la Zona A con 22 puntos, en zona de clasificación a los playoffs.

Por su parte, Always Ready también debutó con derrota, al caer 1-0 como local frente a Liga de Quito, dejando escapar puntos importantes. En el torneo boliviano, el conjunto dirigido por Julio César Baldivieso se ubica quinto con cuatro unidades, en un campeonato que recién comienza.

De cara a lo que viene, Lanús volverá a ser local en la próxima fecha ante Liga de Quito, mientras que los bolivianos viajarán a Brasil para enfrentar a Mirassol.

MIR LAN El Granate tendrá la chance de recuperarse como local ante Always Ready (Foto: Club Lanús).

Posible 11 de Lanús

Nahuel Losada; Nicolás Morgantini, Carlos Izquierdoz, José Canale, Sasha Marcich; Franco Watson, Agustín Medina, Marcelino Moreno, Ramiro Carrera; Eduardo Salvio y Yoshan Valois. DT: Mauricio Pellegrino.

Posible 11 de Always Ready

Alain Baroja; Alex Rambal, Luis Caicedo, Yhormar Hurtado, Dieguito Rodriguez; Rai Lima, Héctor Cuellar, Joel Amoroso; Fernando Nava, Juan Godoy y Enrique Triverio. DT: Julio César Baldivieso.

Peñarol vs. Platense

Platense visitará a Peñarol desde las 21.30 en el estadio Campeón del Siglo, en Montevideo, por la fecha 2 del Grupo E. El árbitro será Derlis López, con Mario Díaz de Vivar en el VAR. También se podrá ver por Fox Sports.

El Calamar afronta un desafío de alto riesgo en su primera participación en el certamen continental, con la ilusión de dar el golpe ante uno de los gigantes históricos de Sudamérica.

El equipo de Walter Zunino viene de caer en el debut ante Corinthians, un resultado que lo obliga a sumar fuera de casa. En el plano local, empató 1-1 frente a Gimnasia de Mendoza tras una rotación en el equipo, pensando justamente en este compromiso.

Del otro lado, Peñarol tampoco atraviesa un buen momento: igualó 1-1 con Independiente Santa Fe en su estreno copero y llega golpeado tras perder 2-0 ante Liverpool en la liga uruguaya. El conjunto de Diego Aguirre acumula dudas y necesita reencontrarse con su mejor versión para hacer valer su historia, que incluye cinco títulos en la competencia.

En la próxima fecha, el Carbonero visitará a Corinthians en San Pablo, mientras que Platense será local ante Independiente Santa Fe.

Posible 11 de Peñarol

Sebastián Britos; Franco Escobar, Mauricio Lemos, Lucas Ferreira, Maximiliano Olivera; Jesús Trindade, Eric Remedi, Luis Angulo, Gastón Togni, Nicolás Fernández; Matías Arezo. DT: Diego Aguirre.

Posible 11 de Platense

Matías Borgogno; Agustín Lagos, Ignacio Vázquez, Víctor Cuesta, Tomás Silva; Guido Mainero, Pablo Ferreira, Maximiliano Amarfil, Franco Zapiola; Augusto Lotti y Gonzalo Lencina. DT: Walter Zunino.