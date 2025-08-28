Valenzuela: "El kirchnerismo cree que la felicidad se consigue con gasto público"

Valenzuela fue contundente sobre lo estatal: “El Estado debe brindar algunos servicios eficientemente, pero también debe correrse y no molestar con más impuestos y trámites para que haya más sector privado laburando”. Y sentenció: “El gobierno de Kicillof, y el kirchnerismo en general, cree que la felicidad del pueblo la da el Estado con el gasto público”.

El candidato a senador remarcó la aparición de ambos distritos en el ranking de la UBA sobre las mejores ciudades para vivir: “Tres de Febrero y San Isidro están en el podio, así que vivimos en dos de los tres municipios con mejor calidad de vida. Es más, seguramente, van a seguir mejorando”.

Por su parte, el Intendente de San Isidro, afirmó: “El recorrido que viene haciendo Diego en estos nueve años de gestión nos exige en el buen sentido y nos presiona a seguir mejorando, como con la eliminación de la Tasa Vial y la habilitación exprés”. Y agregó: “No me pongo a ver qué hacen municipios disonantes; en cambio, miro a los que sí se han destacado, como Tres de Febrero, y buscamos copiar y mejorar lo que están haciendo bien”.

Finalmente, Valenzuela, concluyó: “Quiero apoyar la buena intención que tiene el Presidente de ordenar la economía, mejorar la seguridad y darnos un marco de laburo donde el esfuerzo valga la pena y el Estado no te regale nada”.