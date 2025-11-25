Varios heridos tras partido de fútbol barrial en La Matera

Este hecho deja al descubierto una problemática que atraviesa la sociedad, sin importar la región en la cual se desarrolle, y que involucra a distintas partes que deberían obrar como protectores y no como agresores. En las últimas semanas se vieron diversos episodios que tuvieron cierta relevancia mediática, como lo fue la agresión en Villa España hacia un ex jugador de Berazategui, a quien le clavaron una llave en el cráneo.

En esta oportunidad, la trifulca tuvo lugar en el barrio quilmeño de La Matera, en la final de un torneo de fútbol juvenil que se desarrolló en la jornada del domingo. Según trascendió a raíz de videos filmados y comentarios en redes sociales, el equipo que se consagró campeón empezó a festejar durante y tras el partido, motivo por el cual los contrincantes se enfurecieron.

En sintonía estos reaccionaron y los padres presentes y allegados dijeron que fueron “malos perdedores”. Lo cierto es que la situación escaló y empezó una verdadera batalla campal que culminó con piñas, patadas, sillazos, lluvia de piedras y hasta amenazas de muerte con cuchillos. Se metieron familiares de los chicos, lo cual agravó la situación, debido a que fueron directo a golpear a los menores de edad.

Un hombre quedó con el tabique de la nariz roto y algunos adolescentes tuvieron raspones y golpes por los piedrazos que les arrojaron, aunque ninguno quedó con heridas de gravedad. El principal herido fue por sus propios medios al nosocomio local, donde lo recibieron y atendieron profesionales médicos. La jornada fue lamentable y debería haber terminado en paz, con festejos limitados y sin ningún tipo de trifulca.

Si bien el caso no escaló en términos judiciales, la repercusión a través de las redes dejó muchísimas opiniones por parte de vecinos de la zona, que indicaron que este tipo de inconvenientes se desarrollan con frecuencia. Además, algunos usuarios manifestaron que las peleas en torneos de fútbol tanto en Quilmes como en alrededores son eventos completamente “normales” que se dan a diario.

Lo preocupante es que los padres se metieron como si fuesen parte del equipo y en ningún momento decidieron poner límites para impedir actos violentos, sino que terminaron agarrándose a las trompadas entre ellos y revoleando sillas con mucha violencia.