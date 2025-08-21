Vecinos de Burzaco realizaron un jornada solidaria en defensa del Garrahan

El encuentro se desarrolló en el Espacio de la Memoria y Derechos Humanos de la mencionada localidad de Almirante Brown, donde se llevaron adelante actividades lúdicas y recreativas para niños.

La actividad fue respaldada por el intendente Mariano Cascallares y la secretaria de Prevención y Seguridad Ciudadana y candidata a concejal de Fuerza Patria, Paula Eichel, quienes se hicieron presente en el lugar.

Asimismo, adhirieron la Asociación de Cardiopatías Congénitas -que forma parte del Consejo Municipal Asesor local-, el Consejo Municipal por la Inclusión de Personas con Discapacidad, la Secretaría de Salud, el Instituto de las Culturas y la Secretaría de Desarrollo, Seguridad Social y Derechos Humanos.

"La visibilización de la problemática del Garrahan apunta a mejorar la situación de todo su equipo de trabajadores –reconocido por su excelencia– y las condiciones de funcionamiento de esa querida institución que es referencia de la salud pediátrica nacional y en el mundo", sostuvo Cascallares.

La jornada incluyó intervenciones musicales, teatro, shows de payasos, actividades recreativas, chocolatada, stands artísticos y la palabra de mamás del Garrahan, finalizando con un espectáculo de cierre a cargo del grupo Reciclados.

Participaron además la secretaria de Desarrollo, Seguridad Social y Derechos Humanos, Bárbara Miñán; el secretario de Salud; el director general de Inclusión de Personas con Discapacidad, Mariano Colombo; y la presidenta del Consejo Municipal Asesor por la Inclusión de Personas con Discapacidad, Nora Saporitti.