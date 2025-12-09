Vecinos de Guernica asesinaron brutalmente a un presunto violador

Efectivos del Comando de Patrullas local llegaron al lugar tras un llamado al 911 y descubrieron la escena del crimen donde yacía el cuerpo ensangrentado de Martínez en el dormitorio, con múltiples heridas a simple vista de arma blanca y de fuego. La Policía Científica realizó peritajes en la escena del crimen y secuestró un cuchillo, un machete, una vaina servida de una pistola calibre nueve milímetros y un teléfono celular. Ahora, los investigadores intentan reconstruir cómo fue la secuencia y dar con los responsables del linchamiento.

De acuerdo con los primeros datos surgidos en la causa, los atacantes increparon a Martínez porque lo acusaban de haber abusado sexualmente de un adolescente de 17 años, que habría ocurrido momentos antes en esa misma casa. Algunas versiones apuntan a que uno de los participantes del linchamiento sería un joven de 23 años, primo de la presunta víctima de la violación.

Hasta el momento, los investigadores siguen adelante con las tareas para identificar y detener a los autores del brutal asesinato, que permanecen prófugos. La causa quedó a cargo de la Unidad Funcional Descentralizada N° 1 del Departamento Judicial de La Plata, bajo la carátula de "homicidio".