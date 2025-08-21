Vecinos y comerciantes lograron que reabran cruce a nivel con las vías del Roca

El paso fue cerrado con la inauguración del bajo nivel Diego Armando Maradona, en septiembre de 2023. Pero para la comunidad cumple un rol clave para los barrios Sargento Cabral y Solferino, facilitando también el acceso a la Escuela Primaria N° 8 y fortaleciendo el desarrollo urbano.

Recientemente, tuvo lugar un encuentro entre el intendente Nicolás Mantegazza con frentistas y comerciantes de la zona, quienes expusieron sus reclamos vinculados al impacto que había generado la clausura del cruce, tanto en la circulación cotidiana como en la actividad comercial de la zona (provocó el cierre de algunos locales).

A partir de esta situación, el jefe comunal hizo gestiones ante la Secretaría de Transporte de la Nación y la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNR)T, lo que derivó en una resolución que permitió reabrir el paso. "A partir de esa reunión con los vecinos, hicimos presentaciones formales desde el Municipio y logramos que se autorice la reapertura de este cruce tan importante para la comunidad", señaló Mantegazza.

"Este tipo de obras no solo mejoran la calidad de vida, sino que también impulsan el desarrollo económico de nuestra comunidad", destacó el jefe comunal. Además, la obra del paso bajo nivel permitió resolver históricas problemáticas de drenaje en la zona, con intervenciones complementarias en calles como Lorenzini y Suipacha.

La reapertura y señalización del cruce forman parte de una política integral de conectividad y desarrollo que busca potenciar la integración territorial, mejorar la seguridad vial y acompañar el crecimiento de los comercios locales. "Recuperar este paso que tanto se usa es una gran noticia para los vecinos y vecinas de Alejandro Korn", concluyó Mantegazza.