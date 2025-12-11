Violento asalto a matrimonio de abuelos de 88 y 92 años

Se trata de un nuevo episodio que preocupa a los lugareños y los obliga a exigir medidas severas contra los malvivientes que deambulan planificando ilícitos constantes. En esta oportunidad, fue aún más grave por tratarse de un matrimonio de ancianos indefensos que quedaron con un estado de desesperación y estrés luego del robo.

Todo comenzó durante la madrugada de este jueves, cuando un grupo de cuatro ladrones que taparon sus rostros para no ser identificados se metieron a una vivienda situada sobre la calle Primero de Mayo, en jurisdicción de la Comisaría Novena de Quilmes. Una vez dentro, redujeron a los propietarios, de 88 y 92 años, a quienes intimidaron con violencia con el objetivo de robarles pertenencias de suma relevancia.

Les quitaron hasta sus alianzas de casados y se marcharon con cadenas, dispositivos electrónicos, elementos de valor y dinero en efectivo. Tras eso, las víctimas pidieron ayuda a las fuerzas policiales, ya que estaban muy asustados por todo lo vivido.

Se comunicaron con el 911 y a raíz de eso personal del Grupo Táctico Operativo (GTO) de la mencionada seccional y la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) número 7 se hicieron presentes en el lugar y comenzaron con la toma de testimonios, el relevamiento de cámaras de seguridad del barrio y otras diligencias para identificar a los sospechosos.

La pareja fue asistida por personal del SAME y trasladada al Sanatorio Trinidad de Quilmes para su evaluación médica. Según los primeros reportes, no presentaban lesiones de extrema gravedad, pero quedaron en observación por el fuerte impacto emocional y físico que generó el asalto. Es importante resaltar que los cacos revolvieron cada rincón de la vivienda y causaron serios destrozos en la parte material.