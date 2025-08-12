Violento robo a joyería del centro de Quilmes

Se trata de un hecho grave que de milagro no terminó en una tragedia y que culminó con los hampones escapando por las calles del centro con un botín grande. Aún no fueron capturados y trabajan con las imágenes de las filmaciones de vigilancia tanto públicas como privadas. Por su parte, los comerciantes están muy asustados con este tipo de asaltos que se cometen a plena luz del día y ante la vista de los transeúntes.

Todo comenzó en la peatonal Rivadavia al 152, en un comercio llamado Sancy Joyeros, que se dedica a la comercialización de oro, plata y elementos relacionados. Dos sujetos de entre 30 y 40 años de edad llegaron con los rostros cubiertos y a punta de pistola cometieron el violento ilícito en muy pocos minutos. Por cómo se manejaron, con la velocidad y precisión, los allegados aseguran que son expertos en esta modalidad.

Los hampones apuntaron a los empleados, los llevaron a la parte trasera del lugar y se llevaron 250 mil pesos en efectivo que estaban en la caja registradora, relojes, alhajas y joyas. Si bien no especificaron de cuánto fue el botín, se presume que es muy alto. Tras eso, se dieron a la fuga y los damnificados salieron a la vereda a pedir ayuda a otros comerciantes y transeúntes.

Esta joyería ya había sufrido un episodio similar en 2019, aunque este último fue mucho más violento. Agentes policiales de la Comisaría Primera se apersonaron y el caso quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) número 7 de Quilmes. Trabajan con las imágenes de las cámaras internas y externas para conocer la identidad de los responsables y poder recrear el recorrido que hicieron para llegar a capturarlos cuanto antes.

En las semanas anteriores, comerciantes de Solano sufrieron dos robos que fueron exactamente iguales tanto en una tienda de celulares como en otra joyería, aunque fueron perpetrados por distintas bandas. Sin embargo, no descartan que algunos de ellos estén implicados en el ilícito al local del centro quilmeño y los trabajos continúan para determinarlo.