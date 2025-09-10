Violento robo en un comercio de indumentaria de Varela

Se trata de una seguidilla que pone en alerta a toda la comunidad y que preocupa a los varelenses, ya que si bien fueron hechos distintos, se dieron con total impunidad en la vía pública y en puntos lejanos entre sí. Eso, sumado a que fue casi al mismo tiempo, genera preocupación y un gran malestar debido a que entienden que es casi imposible frenar la delincuencia en todo el territorio.

Todo comenzó en la intersección de calle 529 entre 538 y 540, en un local de venta de indumentaria que estaba siendo atendido por una joven mujer, cuando un grupo de delincuentes ingresó con toda violencia para despojarla de sus pertenencias. Ella empezó a gritar, a forcejear, pidió que no se lleven nada, pero estos respondieron con golpes, insultos y terminó suplicando por su vida.

La ataron dentro de un baño y la encerraron para poder robar tranquilos. Se llevaron el teléfono celular de la chica y dinero en efectivo que había en la caja registradora. Tras eso, se dieron a la fuga y no hubo más noticias acerca de su paradero. En sintonía, agentes policiales se apersonaron y profesionales médicos del SAME tuvieron que contener a la víctima, que presentaba una crisis de nervios.

Pero como si eso fuese poco, otro hecho ocurrido en Varela durante la jornada del martes fue el que sufrió fue una de las integrantes del cuerpo directivo de la Escuela N° 10, ubicada en la intersección de Sicilia y Pisani. Allí, un grupo de hampones se acercó a su vehículo aprovechando la tranquilidad del barrio y que ella no estaba en los alrededores, sino cumpliendo con su jornada laboral, y le quitaron las ruedas y le rompieron el parabrisas sin ningún motivo.

Tuvo que ser asistida y radicó la correspondiente denuncia, mientras que las autoridades policiales intervienen en ambos casos para poder frenar esta lamentable ola que pone en jaque a todos los vecinos. Las quejas son múltiples y realmente precisan de una respuesta para que los ladrones no crean que las calles son suyas.