A las trompadas por una ventanilla abierta en un colectivo

Sin embargo, recibió la negativa de otra pasajera y, desde ese momento, se generó una tremenda discusión que elevó rápidamente con insultos incluidos. No les importó que el rodado estuviera con mucha gente, entre los que se encontraban menores de edad. También obviaron la incomodidad y la preocupación que causaron. Finalmente, la situación se agravó mucho más y empezaron a intercambiar trompadas. Además, algunas personas que intentaron ponerle fin a la disputa recibieron insultos. Sin embargo, una joven que viajaba en la unidad logró hacer descender a una de las mujeres involucradas y la situación pudo ser controlada sin que pasara a mayores.