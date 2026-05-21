A las trompadas por una ventanilla abierta en un colectivo

El enfrentamiento ocurrió entre dos mujeres que viajaban en una unidad de la línea 585. El pedido de una a otra para que la cerrara originó una fuerte discusión que primero incluyó insultos y luego golpes. El incidente terminó con el descenso del transporte de una de las usuarias.
Un verdadero escándalo ocurrió en un colectivo de la línea 585 en la Ribera de Quilmes cuando dos mujeres se tomaron a golpes de puño por una ventanilla abierta. El hecho rápidamente se viralizó a través de las redes sociales. Todo comenzó cuando una de las pasajeras pidió cerrar una de las ventanillas de la unidad porque padecía de un estado gripal. Temía que su estado se agravara por las bajas temperaturas.
Sin embargo, recibió la negativa de otra pasajera y, desde ese momento, se generó una tremenda discusión que elevó rápidamente con insultos incluidos. No les importó que el rodado estuviera con mucha gente, entre los que se encontraban menores de edad. También obviaron la incomodidad y la preocupación que causaron. Finalmente, la situación se agravó mucho más y empezaron a intercambiar trompadas. Además, algunas personas que intentaron ponerle fin a la disputa recibieron insultos. Sin embargo, una joven que viajaba en la unidad logró hacer descender a una de las mujeres involucradas y la situación pudo ser controlada sin que pasara a mayores.
En otro orden, en Florencio Varela, durante un recorrido de prevención en San Emilio, oficiales del Comando de Patrullas observaron a dos hombres en un Peugeot 408 blanco que, al notar la presencia de los uniformados, hicieron un movimiento brusco en el interior del coche para esconder algún objeto.
Ante esta situación, los agentes entrevistaron a los individuos y requisaron el rodado. En el procedimiento, hallaron envoltorios de nylon con clorhidrato de cocaína debajo del asiento del chofer. Además, los efectivos constataron que el chasis del vehículo contaba con pedido de secuestro activo por robo agravado en Morón. Las fuerzas de seguridad aprehendieron a los masculinos y los trasladaron a la Comisaría Tercera a completar las acciones legales del caso.
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