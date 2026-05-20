Anunciaron la puesta en valor de Villa España

Se renovarán y unificarán las veredas, se construirá un parque lineal, se reorganización del estacionamiento y se cambiarán las luminarias. Precisaron que el emprendimiento fue pensado por el doctor Juan José Mussi.
Renovación y unificación de veredas, la construcción de un parque lineal, la reorganización del estacionamiento y recambio de luminarias comprenderán la puesta en valor de Villa España, según lo anunció el intendente de Berazategui, Carlos Balor, en una reunión con comerciantes y vecinos. Financiada íntegramente con fondos municipales, se desarrollará en la zona céntrica, en los sectores comprendidos por las calles 24, entre 138 A y 142; y 141 entre 23 y 24.
Balor señaló que con los trabajos de embellecimiento "seguimos transformando Berazategui con más obras que mejoran cada rincón de la ciudad". Asimismo, el secretario de Obras Públicas municipal, Cristian Ribeyrol, precisó que la intervención "es una obra de embellecimiento, reorganización del estacionamiento y construcción de un fuelle de espacio verde para los vecinos".
Además, reveló que "fue pensada por el doctor Juan José Mussi (quien falleció el 24 de noviembre del año pasado, cuando se desempeñaba como jefe comunal) y con el actual intendente Carlos Balor vamos a cumplir con su legado". "Esto trae beneficios para los vecinos y comerciantes, quienes a través de estas reuniones se pueden interiorizar más acerca del desarrollo de los trabajos", comentó. Seguidamente, Jonathan Holasek, arquitecto a cargo de la obra, agregó que "los trabajos que se anunciaron serán financiados por la Municipalidad, se desarrollarán durante 180 días y comprenderán, además, la realización de un paseo lineal y la unificación de las veredas".
Tras la reunión, Cristian Pasquín, comerciante del lugar, expresó: "Estamos muy entusiasmados con este proyecto nuevo del Municipio, que contempla reformas, iluminación y embellecimiento de la vía pública y las veredas". Y estimó: "Esto va a atraer más vecinos a la zona. Nos suma muchísimo, especialmente a los comerciantes. Está muy bueno que el intendente nos haya visitado; nos sentimos acompañados". La obra, impulsada y financiada por la Municipalidad de Berazategui, favorecerá el acceso, la orientación y la movilidad a las personas con capacidades reducidas; comprenderá la regulación de carteles y marquesinas; y brindará un marco adecuado a las actividades comerciales e institucionales.
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