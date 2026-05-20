Anunciaron la puesta en valor de Villa España

Además, reveló que "fue pensada por el doctor Juan José Mussi (quien falleció el 24 de noviembre del año pasado, cuando se desempeñaba como jefe comunal) y con el actual intendente Carlos Balor vamos a cumplir con su legado". "Esto trae beneficios para los vecinos y comerciantes, quienes a través de estas reuniones se pueden interiorizar más acerca del desarrollo de los trabajos", comentó. Seguidamente, Jonathan Holasek, arquitecto a cargo de la obra, agregó que "los trabajos que se anunciaron serán financiados por la Municipalidad, se desarrollarán durante 180 días y comprenderán, además, la realización de un paseo lineal y la unificación de las veredas".