Quilmeño

Sobrevivió al incendio de su auto tras chocar contra un puente en Quilmes

Perdió el control del vehículo en el viaducto sobre el arroyo San Francisco, en Camino General Belgrano y La Rioja. La rápida intervención de los equipos de emergencia evitó una tragedia.

Pudo haber terminado en tragedia, pero de milagro no sucedió, aunque sí fue un gran susto. Un conductor perdió el control de su auto, chocó contra un puente en Quilmes, quedó atrapado y fue liberado por los servicios de emergencias mientras el vehículo era consumido por el fuego. Todo ocurrió a la altura del viaducto sobre el arroyo San Francisco en Camino General Belgrano y La Rioja. Producto del impacto, el rodado se incendió, mientras el hombre luchaba por salir, lo que causó una dramática situación que requirió una rápida intervención de los equipos de emergencia.

Hasta allí llegaron dotaciones de los Bomberos Voluntarios de Quilmes, efectivos de la Policía y ambulancias del SAME, quienes trabajaron de manera coordinada para asistir a la víctima y controlar el incendio. En ese contexto, informaron que el conductor logró sobrevivir gracias al funcionamiento del airbag, el cual amortiguó el impacto. Sin embargo, padecía fuertes dolores en el pecho por el golpe recibido.

Finalmente, la víctima fue traslada al Hospital Isidoro Iriarte donde se sometió a estudios y recibió atención médica. No obstante, se encuentra fuera de peligro. En tanto, el coche sufrió destrucción total a raíz del impacto y del incendio posterior. Igualmente, la causa del siniestro vías son objeto de investigación.

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