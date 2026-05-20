Mayra Mendoza busca financiamiento en foro urbano de la ONU

La diputada provincial también resaltó la necesidad de contar con financiamiento, y que para eso presentó el plan ante organismos internacionales de crédito a principios de Marzo de este año en un encuentro de la Red Mercociudades y el CAF en Brasil, y la incorporación al Presupuesto Provincial 2025.

Tras el encuentro de ICLEI-Mercociudades, los representantes de América del Sur mantuvieron una reunión con Anacláudia Rossbach, directora ejecutiva de ONU-Hábitat. En esa instancia, Mayra Mendoza hizo entrega del documento elaborado conjuntamente, en el cual los representantes de los gobiernos locales de América Latina expusieron problemáticas comunes y las posibles formas de abordarlas.

ICLEI es una red global de más de 2.500 gobiernos locales y regionales en más de 125 países, cuyo objetivo principal es impulsar la acción climática y el desarrollo urbano sostenible a nivel de ciudades y municipios. Quilmes se incorporó recientemente a dicha red. A su vez, ICLEI América del Sur y Mercociudades tiene un convenio de cooperación, y durante el evento buscan generar un diálogo entre gobiernos subnacionales e instituciones aliadas para fortalecer relaciones e intercambiar experiencias sobre urbanización sostenible.

La reunión se llevó adelante durante el Foro Urbano Mundial (WUF13) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que se desarrolla desde el domingo y hasta el viernes, en Baku, Azerbaijan -que formó parte de la Unión Soviética entre 1920 y 1991 y limita con Rusia, Georgia, Armenia e Irán-, que tiene como objetivo examinar una de las cuestiones más urgentes que enfrenta el mundo hoy: la rápida urbanización y su impacto en las comunidades, las ciudades, las economías, el cambio climático y las políticas.

Del diálogo participó Rodrigo Perpetuo, autoridad de ICLEI en América del Sur y también estuvieron presentes el embajador Antonio da Costa, Jefe de la Oficina de Asesoría Internacional del Ministerio de Ciudades de Brasil; Elkin Velásquez, director Regional de ONU-Habitat Para América Latina; Alexandra Palencia, directora de la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia, y Lautaro Lorenzo, secretario de Relaciones Internacionales del municipio de Esteban Echeverría.