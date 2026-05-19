Con una misa presidida por el Obispo de Quilmes Carlos Tissera, quien instó a "tender redes para solidarizarnos, trabajar por las realidades que trajeron esperanzas concretas".
Con una misa presidida por el Obispo de Quilmes Carlos Tissera, se realizó la tradicional fiesta chica del Señor de los Milagros de Mailín en Florencio Varela, a la cual concurrieron decenas de personas no solo oriundas del distrito, sino que también de otros puntos de la provincia de Buenos Aires. En ese marco, el intendente Andrés Watson, junto a escuchó con atención el mensaje del titular de la Diócesis en la capilla de Beruti, entre Tejedor y Casares, Villa del Plata.
Al respecto, Tissera instó a "tender redes para solidarizarnos, trabajar por las realidades que trajeron esperanzas concretas". Y pidió mostrarles a los niños y a los jóvenes "el camino del amor, no del odio". En la plaza situada frente al santuario, las personas disfrutaron de la sonoridad del Noroeste argentino, sus comidas y puestos de emprendimientos, como el de Silvia Toledo, de Bosques, que exhibía "bombones, budines, todo casero".
Asimismo, Teresa Paz, oriunda de Temperley, llegó con su marido y afirmó: "Llegamos a visitar al Santo por los milagros que nos concedió ya saludar a nuestras lindas amistades que construimos durante 7 años en este hermoso distrito". La ciudadana residente en el partido de Lomas de Zamora evocó la palabra "comunión" por significar "alegría, bienestar, principalmente en estos tiempos de tristeza". En tanto, Marcia Alfonso, del barrio varelense Santa Ana, expresó "muy lindo estar juntos en una celebración tan especial y salir de las cosas malas". Acompañaron el jefe comunal, Christian Rodríguez, secretario general de Gestión Pública, y Daniel Dono Leidi, titular de la cartera de Gobierno.
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