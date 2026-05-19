Fiesta chica del Señor de los Milagros de Mailín en Florencio Varela

Asimismo, Teresa Paz, oriunda de Temperley, llegó con su marido y afirmó: "Llegamos a visitar al Santo por los milagros que nos concedió ya saludar a nuestras lindas amistades que construimos durante 7 años en este hermoso distrito". La ciudadana residente en el partido de Lomas de Zamora evocó la palabra "comunión" por significar "alegría, bienestar, principalmente en estos tiempos de tristeza". En tanto, Marcia Alfonso, del barrio varelense Santa Ana, expresó "muy lindo estar juntos en una celebración tan especial y salir de las cosas malas". Acompañaron el jefe comunal, Christian Rodríguez, secretario general de Gestión Pública, y Daniel Dono Leidi, titular de la cartera de Gobierno.