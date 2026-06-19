Alumnos de la Técnica 4 varelense recibieron insumos de instalación eléctrica

Fueron entregados por el intendente Andrés Watson, en el marco de la propuesta escolar Construyendo Futuro, a través de la cual realizarán obras en el establecimiento.
Alumnos de la Escuela Secundaria Técnica (EEST) 4 de Florencio Varela recibieron insumos de instalación eléctrica por parte del intendente Andrés Watson, en el marco de la propuesta escolar Construyendo Futuro, a partir del cual diagramaron proyectos de obras en el establecimiento ubicado en avenida Hipólito Yrigoyen y Combate de San Lorenzo.
Luego de escuchar la exposición de los adolescentes, Watson destacó "el amor del alumnado a la escuela por pensar en mejorarla, por ejemplo, con la edificación de aulas para aumentar la capacidad". Además, remarcó "el sentido de pertenencia con el barrio mediante una intervención en un sector con áreas deportivas y de esparcimiento para el disfrute no solo propio, sino también de la ciudadanía". A modo de conclusión, subrayó "el compromiso asumido desde el primer día: tener a la educación como la columna vertebral de la gestión".
En tanto, Darío Morinigo -de 7º 2da- rememoró: "Esto comenzó dos años atrás cuando la promoción de aquel entonces detectó un problema en un muro que decantó en labores sobre el mismo, la planificación de más salones, sumado a la reforma del parque". Asimismo, consideró "fundamental para poner en funcionamiento las salas" a los recursos brindados por el Municipio. Su compañera, Stefanía Chávez, valoró "la posibilidad de participar en un trabajo real, una experiencia linda como futuro maestro mayor de obra". Reconoció que estaba "muy alegre por dejar huella en nuestro espacio de formación".
Posteriormente, el director de la EEST 4, Sebastián Castillo, agradeció "la gran donación de la Comuna a fin de fortalecer el lugar de preparación de las pibas y los pibes". Moisés Villalba, docente a cargo del equipo, describió "una chance importante para que los chicos y las chicas tuvieran prácticas profesionalizantes a partir de la elaboración de diferentes diseños". Entre los artículos otorgados había cables, caños, conectores, térmica, disyuntores, entre otros.
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