Alumnos de la Técnica 4 varelense recibieron insumos de instalación eléctrica

Luego de escuchar la exposición de los adolescentes, Watson destacó "el amor del alumnado a la escuela por pensar en mejorarla, por ejemplo, con la edificación de aulas para aumentar la capacidad". Además, remarcó "el sentido de pertenencia con el barrio mediante una intervención en un sector con áreas deportivas y de esparcimiento para el disfrute no solo propio, sino también de la ciudadanía". A modo de conclusión, subrayó "el compromiso asumido desde el primer día: tener a la educación como la columna vertebral de la gestión".