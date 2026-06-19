Quilmeño

Se presentaron 209 proyectos en Feria Educativa de Berazategui

Incluyeron propuestas vinculadas a la robótica y los clubes de ciencia.

Un total de 209 proyectos de instituciones educativas de gestión estatal y privada de todas las modalidades y niveles protagonizaron la 18 Feria Distrital de Educación, Artes, Ciencias y Tecnología de Berazategui, que nuevamente tuvo lugar en el Centro Municipal de Actividades Roberto De Vicenzo. El encuentro incluyó propuestas vinculadas a la robótica, los clubes de ciencia, la Educación Sexual Integral (ESI), la Tecnología Educativa y distintas muestras socioeducativas.

En el acto inaugural, el secretario de Cultura y Educación municipal, Federico López, expresó que "en Berazategui, la educación y la cultura son ejes centrales de la gestión municipal a cargo del intendente Carlos Balor. Por eso acompañamos permanentemente a las escuelas, trabajamos de manera articulada con toda la comunidad educativa y ponemos a disposición los recursos del Municipio para fortalecer estos espacios de encuentro, aprendizaje y construcción colectiva", agregó.

Por su parte, la subdirectora de Inclusión y Fortalecimiento de las Trayectorias Educativas de la provincia de Buenos Aires, Micaela Barrena, destacó que "esta Feria refleja la diversidad y la riqueza del sistema educativo, donde estudiantes y docentes comparten conocimientos, experiencias e historias".

A su vez, el inspector jefe regional de Educación Estatal, Pablo Vinuesa, señaló que "con la participación de escuelas de todos los niveles y modalidades, esta Feria es una verdadera celebración de la educación, el arte, la ciencia y la tecnología. Agradecemos el acompañamiento del Municipio de Berazategui, que considera a la educación una prioridad", agregó. También participaron los secretarios de Salud, Pablo Costa; de Economía, Santiago Castagno; y de Tierras y Hábitat, Cecilia Roldán; entre otros integrantes del Gabinete municipal; la inspectora Jefa Distrital, Gladys Ramírez; el presidente del Consejo Escolar, Fernando Cardozo; y el inspector Jefe Regional de DIEGEP, Leonardo Gómez, entre otras autoridades municipales y escolares del distrito.

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