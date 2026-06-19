Se presentaron 209 proyectos en Feria Educativa de Berazategui

A su vez, el inspector jefe regional de Educación Estatal, Pablo Vinuesa, señaló que "con la participación de escuelas de todos los niveles y modalidades, esta Feria es una verdadera celebración de la educación, el arte, la ciencia y la tecnología. Agradecemos el acompañamiento del Municipio de Berazategui, que considera a la educación una prioridad", agregó. También participaron los secretarios de Salud, Pablo Costa; de Economía, Santiago Castagno; y de Tierras y Hábitat, Cecilia Roldán; entre otros integrantes del Gabinete municipal; la inspectora Jefa Distrital, Gladys Ramírez; el presidente del Consejo Escolar, Fernando Cardozo; y el inspector Jefe Regional de DIEGEP, Leonardo Gómez, entre otras autoridades municipales y escolares del distrito.