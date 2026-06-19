Violenta reacción ante rescate de caballos que eran maltratados en Quilmes

Personal de Zoonosis de la Municipalidad y policías fueron recibidos a piedrazos por menores y adolescentes en Villa Luján, tras la denuncia de una entidad proteccionista.
Personal de Zoonosis de la Municipalidad de Quilmes y efectivos policiales fueron recibidos a los piedrazos por una familia que se resistió violentamente al secuestro de sus caballos víctimas de maltrato animal: los funcionarios llegaron al domicilio de Villa Luján por una denuncia impulsada por la Organización No Gubernamental (ONG) Caballos de Quilmes.
Fue tal la ferocidad de la resistencia que tuvieron que reforzar la presencia de los uniformados, con el objetivo de concretar la incautación de los animales. Las personas que, principalmente, emprendieron la agresión fueron menores y adolescentes que, presuntamente, eran enviados por los adultos para enfrentar a las autoridades.
El problema causó gran preocupación entre los vecinos, quienes comentaron que desde hace tiempo que están atemorizados por la presencia de dicho grupo familiar. Además, mencionaron que cuenta con antecedentes de enfrentamientos con las fuerzas de seguridad durante otros procedimientos destinados al rescate de los animales, los cuales serían utilizados hasta con fines delictivos.
Precisamente, mencionaron que son los mismos que protagonizaron un caso que se viralizó recientemente, cuando dos menores acusados de cometer robos a caballo intentaron escapar de la Policía en Bernal. En ese momento, un agente los derribó desde la ventanilla de un patrullero para concretar su detención, aunque terminó con una fractura en una de sus muñecas
Desde el área de Zoonosis comentaron que "hace años los caballos vienen sufriendo a esta familia, decenas de denuncias realizadas". "Meses atrás hubo operativos en vía pública con corridas, golpes... jamás les importaron los caballos", añadieron. También, adelantaron que los caballos rescatados serán revisados por veterinarios y permanecerán bajo resguardo mientras avanza la investigación judicial. La situación de los agresores dependerá de la Justicia, ya que buscarán determinar el grado de responsabilidad de los adultos vinculados en el presunto maltrato animal y los hechos de violencia registrados durante el allanamiento.
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