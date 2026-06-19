Violenta reacción ante rescate de caballos que eran maltratados en Quilmes

Desde el área de Zoonosis comentaron que "hace años los caballos vienen sufriendo a esta familia, decenas de denuncias realizadas". "Meses atrás hubo operativos en vía pública con corridas, golpes... jamás les importaron los caballos", añadieron. También, adelantaron que los caballos rescatados serán revisados por veterinarios y permanecerán bajo resguardo mientras avanza la investigación judicial. La situación de los agresores dependerá de la Justicia, ya que buscarán determinar el grado de responsabilidad de los adultos vinculados en el presunto maltrato animal y los hechos de violencia registrados durante el allanamiento.