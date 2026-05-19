El Hospital Isidoro Iriarte de Quilmes recibió una importante donación

Asimismo, el jefe de sala de Neonatología, Orlando Orondo, informó que "para nuestro servicio, recibir estos resucitadores pieza T es muy importante", ya que "nos permite contar con más herramientas para la asistencia respiratoria de los recién nacidos, especialmente en situaciones donde se necesita actuar con rapidez y precisión". "En Neonatología trabajamos con pacientes muy vulnerables, y disponiendo de equipamiento adecuado mejora la seguridad y la calidad de la atención", señaló. Desde la Cooperadora destacaron que La entrega forma parte de una tarea sostenida de articulación con instituciones, fundaciones, empresas y vecinos comprometidos con el hospital público.