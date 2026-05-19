El Hospital Isidoro Iriarte de Quilmes recibió una importante donación

Tres resucitadores pieza T con manómetro, control de presión, tubuladura y máscara, aportados por la cooperadora del centro de salud junto a la Fundación PRO-VIDA Buenos Aires.
Tres resucitadores pieza T con manómetro, control de presión, tubuladura y máscara fueron donados al Hospital Isidoro Iriarte de Quilmes por la cooperadora de ese nosocomio, con el apoyo de la Fundación PRO-VIDA Buenos Aires, suma tecnología de alto nivel para asistir a recién nacidos en situaciones críticas. La presidenta de la Cooperadora del citado centro de salud, Sandra Torres, señaló que "cuando hablamos de Neonatología hablamos de los pacientes más pequeños y vulnerables del hospital".
"Por eso, cada equipo que logramos acercar tiene un valor enorme: es tecnología al servicio de la vida, es acompañar al equipo de salud y es transformar la solidaridad en una respuesta concreta", mencionó. Mediante un comunicado, mencionó que "la donación fue posible gracias al apoyo de la Fundación PRO-VIDA Buenos Aires, que se sumó al trabajo solidario de la Cooperadora para acercar equipamiento esencial a uno de los sectores más sensibles del hospital".
La entrega fue encabezada por Torres y Viviana Fourcade, vicepresidenta de la institución, junto a miembros de la comisión directiva, quienes acompañaron esta nueva incorporación de instrumental para el hospital. Los dispositivos entregados son utilizados para brindar asistencia respiratoria a recién nacidos que presentan dificultad para respirar o que requieren soporte inmediato al momento del nacimiento o durante su internación. Su incorporación permite sumar equipamiento de alta precisión, ya que cuentan con manómetro y control de presión, herramientas fundamentales para regular de manera más segura la ventilación en pacientes neonatales.
En Neonatología, la precisión es indispensable. Los bebés prematuros o recién nacidos con compromiso respiratorio tienen pulmones extremadamente delicados, por lo que contar con dispositivos que permitan controlar la presión administrada resulta clave para una atención más segura y adecuada. Este tipo de equipamiento contribuye a que los profesionales puedan actuar con mayor exactitud en situaciones críticas, reduciendo riesgos y fortaleciendo la capacidad de respuesta del servicio.
Asimismo, el jefe de sala de Neonatología, Orlando Orondo, informó que "para nuestro servicio, recibir estos resucitadores pieza T es muy importante", ya que "nos permite contar con más herramientas para la asistencia respiratoria de los recién nacidos, especialmente en situaciones donde se necesita actuar con rapidez y precisión". "En Neonatología trabajamos con pacientes muy vulnerables, y disponiendo de equipamiento adecuado mejora la seguridad y la calidad de la atención", señaló. Desde la Cooperadora destacaron que La entrega forma parte de una tarea sostenida de articulación con instituciones, fundaciones, empresas y vecinos comprometidos con el hospital público.
comentar