Berazategui será escenario este fin de semana del Festival del Alfajor

Entre ellas, contarán con la posibilidad de realizar una recorrida por los stands de venta y exhibición de alfajores elaborados en todo el territorio nacional, foodtrucks, clases abiertas y la presentación de shows en vivo, entre muchas sorpresas más. Al respecto, el titular de la dependencia organizadora, Juan Manuel Parra manifestó que desde la Comuna están "muy entusiasmados con la realización de la primera Fiesta del Alfajor en Berazategui, junto al Kilómetro del Alfajor". "Se trata de una propuesta que muchos vecinos nos venían pidiendo y que estamos muy felices de poder concretar este fin de semana, con la participación de más de 80 productores de nuestra ciudad y de distintos puntos del país", agregó