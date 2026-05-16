Quilmeño

Berazategui será escenario este fin de semana del Festival del Alfajor

De 12 a 22 en el Centro Municipal de Actividades Roberto De Vicenzo, ubicado en 148 y 18, con entrada libre y gratuita. Habrá foodtrucks, clases abiertas y shows en vivo.

Más de 80 productores de la región y todo el país participarán del Festival del Alfajor de Berazategui durante este sábado y domingo en el Centro Municipal de Actividades Roberto De Vicenzo, ubicado en 148 y 18, con entrada libre y gratuita. En el encuentro, se elegirá el mejor. De 12 a 22, quienes concurran a la primera edición de este encuentro, organizado por la Secretaría de Trabajo de la Municipalidad y el Kilómetro del Alfajor Argentino (KMAA), podrán acceder a actividades para disfrutar en familia o con amigos.

Entre ellas, contarán con la posibilidad de realizar una recorrida por los stands de venta y exhibición de alfajores elaborados en todo el territorio nacional, foodtrucks, clases abiertas y la presentación de shows en vivo, entre muchas sorpresas más. Al respecto, el titular de la dependencia organizadora, Juan Manuel Parra manifestó que desde la Comuna están "muy entusiasmados con la realización de la primera Fiesta del Alfajor en Berazategui, junto al Kilómetro del Alfajor". "Se trata de una propuesta que muchos vecinos nos venían pidiendo y que estamos muy felices de poder concretar este fin de semana, con la participación de más de 80 productores de nuestra ciudad y de distintos puntos del país", agregó

Asimismo, destacó: "Será un evento gratuito y de calidad, como nos pide siempre nuestro intendente Carlos Balor. Habrá degustaciones, actividades para chicos y grandes, shows musicales, una masterclass y una enorme variedad de alfajores, para que todas las familias puedan disfrutar de una gran jornada". Durante el encuentro, un jurado realizará una degustación para premiar a los mejores productos, y esto se transmitirá en vivo. Además, sumando alternativas, la jornada contará con la Feria Municipal Emprender, los clásicos foodtrucks con variadas propuestas gastronómicas y la Feria Regalá Cultura.

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