Argentino de Quilmes perdió el clásico con Dock Sud y cayó en descenso directo

El Mate volvió a mostrar una preocupante imagen futbolística y anímica en La Barranca. Cayó 2 a 0 frente al Docke y quedó anteúltimo en la tabla de posiciones.
Argentino de Quilmes atraviesa uno de los momentos más delicados de la temporada y este fin de semana sufrió un nuevo golpe. En La Barranca cayó 2 a 0 frente a Dock Sud en un duelo con clima de clásico y la derrota terminó agravando todavía más su situación en la Primera B Metropolitana.
El equipo dirigido por Adrián Pirata Czornomaz volvió a dejar una imagen preocupante tanto desde lo futbolístico como desde lo anímico, sumó una nueva caída y quedó en zona de descenso directo con apenas 11 puntos.
Durante la primera parte, el encuentro fue parejo y muy trabado, aunque dentro de ese contexto el Mate logró insinuar algo más en ofensiva. Lautaro Filosa, Dylan Oyarzún y Facundo Lando protagonizaron algunas aproximaciones que generaron expectativa entre los hinchas, aunque nuevamente faltó claridad y contundencia en los metros finales.
La falta de peso ofensivo volvió a convertirse en uno de los grandes problemas del equipo, que no logró transformar esos intentos en situaciones realmente peligrosas frente al arco rival. Todo cambió rápidamente en el arranque del complemento. Apenas iniciado el segundo tiempo, Franco Meza apareció sin marcas por el segundo palo y definió para establecer el 1 a 0 que golpeó duramente a Argentino de Quilmes.
A partir de ese momento, el conjunto de la Barranca perdió completamente el rumbo. El equipo nunca logró reaccionar desde el juego ni desde la actitud, mientras que el clima en las tribunas comenzó a cargarse de tensión e insultos hacia los futbolistas y el cuerpo técnico. Con el correr de los minutos, Dock Sud manejó el partido con tranquilidad ante un rival sin respuestas. El Mate mostró muchas dificultades para generar juego asociado y terminó cayendo en la desesperación.
Ya sobre el cierre del encuentro, Kevin Ghigliazza apareció para marcar el 2 a 0 definitivo y sentenciar una derrota que dejó un fuerte impacto en el mundo de Argentino de Quilmes. El panorama empieza a ser cada vez más complejo para el equipo de Czornomaz, que necesita reaccionar rápidamente para salir de la zona roja y recuperar confianza en una categoría donde la pelea por la permanencia se vuelve cada vez más exigente.
En las próximas fechas, el Mate tendrá la obligación de empezar a sumar con urgencia si pretende cambiar una dinámica que hoy lo encuentra sumergido en una profunda crisis futbolística.