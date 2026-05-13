Argentino de Quilmes perdió el clásico con Dock Sud y cayó en descenso directo

A partir de ese momento, el conjunto de la Barranca perdió completamente el rumbo. El equipo nunca logró reaccionar desde el juego ni desde la actitud, mientras que el clima en las tribunas comenzó a cargarse de tensión e insultos hacia los futbolistas y el cuerpo técnico. Con el correr de los minutos, Dock Sud manejó el partido con tranquilidad ante un rival sin respuestas. El Mate mostró muchas dificultades para generar juego asociado y terminó cayendo en la desesperación.

Ya sobre el cierre del encuentro, Kevin Ghigliazza apareció para marcar el 2 a 0 definitivo y sentenciar una derrota que dejó un fuerte impacto en el mundo de Argentino de Quilmes. El panorama empieza a ser cada vez más complejo para el equipo de Czornomaz, que necesita reaccionar rápidamente para salir de la zona roja y recuperar confianza en una categoría donde la pelea por la permanencia se vuelve cada vez más exigente.

En las próximas fechas, el Mate tendrá la obligación de empezar a sumar con urgencia si pretende cambiar una dinámica que hoy lo encuentra sumergido en una profunda crisis futbolística.