Bordagaray: "Ojalá los goles empiecen a venir"

La igualdad frente al Arse dejó mucha tela para cortar, con algunas falencias que no lograron ocultarse, pero que le sirvieron para traer una unidad con gusto a poco, porque puertas adentro, quedó la molestia de no haber anotado, para quedarse con los tres puntos.

Y la crítica en especial se ubica en la zona de definición. Del mediocampo en adelante, las lesiones y sanciones le impidieron tener a disposición a todos sus soldados, algo que hubiera servido para que se conozcan más los futbolistas y hubiera planteado un panorama diferente.

"Ojalá los goles empiecen a venir. Uno sabe que deja todo y quiere que le sirva al equipo", remarcó el delantero.

A su vez, se refirió a su situación personal, con la particularidad de haber llegado a la institución después de la parte más fuerte de la preparación y muy sobre el filo del arranque de la competición: "Lo de llegar tarde me hizo no tener pretemporada pero desde el primer día estoy metiendole a trabajos extra para ponerme a la par". Dentro de la cancha voy teniendo cada vez más minutos y me voy sintiendo cada vez mejor".

Con vistas al Santo Sanjuanino, el margen de error es ínfimo. La preparación del Cervecero tendrá que rozar la perfección para vencer a otro de los invictos en lo que va de la Primera Nacional y que de momento es el de mejor producción, con nombres sobresalientes y un nivel de juego que llamó la atención de propios y extraños.

A la espera de definir la delegación que enfrentará al Verdinegro, la lupa se posa sobre la situación del delantero Martín Giménez, que aún se recupera de su desgarro y buscará llegar en las mejores condiciones para estar a disposición del cuerpo técnico.