Candidatos a concejales de Florencio Randazzo se pasaron al Frente de Todos en Quilmes

“Hoy nos reunimos con candidatos de la lista del frente Vamos Con Vos de Quilmes, quienes me comunicaron su decisión de renunciar a sus candidaturas y acompañar al Frente de Todos el 14 de noviembre. El peronismo unido para no volver al pasado. ¡Macri nunca más!”, sostuvo Mayra tras el encuentro.

Estuvieron presentes los excandidatos a concejales y concejalas titulares Patricia Maciel, Carlos Rodríguez, Silvana Rodríguez y la excandidata a consejera escolar titular, Norma López.

Embed Hoy nos reunimos con candidatos de la lista del @VamosConVos_ de Quilmes quienes me comunicaron su decisión de renunciar a sus candidaturas y acompañar el 14 de noviembre al @FrenteDeTodos ✌



El peronismo unido para no volver al pasado. ¡Macri nunca más! pic.twitter.com/HwpM1vUW2w — Mayra Mendoza ☀️ (@mayrasmendoza) November 2, 2021

“Hoy tuvimos una reunión con la Intendenta para ver los trabajos que vamos a seguir de acá en adelante. Nosotros decidimos trabajar con Mayra por decisión nuestra, porque necesitamos que no llegue (Mauricio) Macri de nuevo al poder. Nosotros somos de un barrio muy al fondo, el barrio La Paz, un barrio donde Martiniano Molina se olvidó totalmente, nunca hizo nada. Yo particularmente trabajaba en la Unidad Sanitaria La Paz, estaba cerca de La Matera, ni medicamentos llegaban para la gente”, expresó Maciel sobre la reunión.

Y agregó: “No queremos que vuelvan de nuevo, vamos a perder un montón de cosas que hemos ganado en la época de Cristina (Fernández de Kirchner) y ahora, con la época de Alberto (Fernández), hemos recuperado un montón de cosas y no las queremos perder. Por mis hijos y por mis nietos, no queremos que vuelvan más Macri y Molina porque ya sabemos lo que pasa. Es hambre y destrucción hacia la gente pobre, como vecinos no queremos que vuelvan”.

Por su parte, Carlos Rodríguez indicó: “soy un trabajador militante de toda la vida. Fui candidato en la lista de Randazzo y hemos tomado la decisión de venir a este espacio político, el de la intendenta Mayra Mendoza y nos recibió con las puertas abiertas. En el país se le dio una oportunidad a Macri durante cuatro años. Se le dio un barco que lo terminó chocando lamentablemente e incendiándolo. Hoy seguimos pagando las consecuencias del aumento sideral que hubo”.

A su vez, Norma López remarcó: “Estoy recontenta con la reunión que tuvimos, conformes con la charla y los pedidos que hicimos para los barrios, y a completarse en lo posible. Estoy muy satisfecha”. Por último, Silvana Rodríguez explicó: “la reunión fue buena, positiva, se hablaron de muchas cosas para los barrios y eso es lo que más nos interesa a nosotros, llegar a los barrios y a los vecinos. No queremos que vuelva Martiniano Molina ni (Mauricio) Macri, así que queríamos apoyarla a Mayra para que no vuelva a suceder lo que ya vivimos”.