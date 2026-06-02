Mayra Mendoza presentó un proyecto para prevenir la violencia digital en las escuelas

La iniciativa contempla, entre otras cuestiones, la incorporación del inciso "Z bis" a la ley 13.688 (de Educación Provincial), para brindar formación integral sobre el uso responsable de las tecnologías; la inclusión en la currícula de temas de consentimiento, privacidad, derechos digitales y el uso ético y crítico de la Inteligencia Artificial; la actualización de las guías escolares para incluir protocolos específicos de violencia digital que aseguren el cese de la vulneración, el resguardo de la prueba digital y la no revictimización de los estudiantes; y la capacitación obligatoria y continua en prevención de violencias digitales para todo el personal del sistema educativo.

“Lo que buscamos es abarcar un proceso integral de acompañamiento pedagógico. Para que nuestras escuelas sean entornos seguros, necesitamos entonces un Estado presente, que capacite de manera obligatoria y continua a todo el personal docente. No se trata solo de tecnología, sino de desarmar patrones estereotipados y discursos de odio que se reproducen en internet”, agregó la legisladora.

En este marco, Laura Sánchez, la madre de Ema, señaló: “Tenemos que entender que la vida digital no ocurre aparte de la vida real. Tenemos la vital tarea de humanizar lo digital. Quiero ser insistente con esto y volver a hablar de la razón humanitaria, la idea del bien. Es necesario abordar esta violencia con una mirada que reconozca como su causa la raza, el género, la edad, la clase de la orientación sexual, la identidad de género y otros tantos factores en la diferencia con las experiencias de cada persona afectada. Esto sí exige un compromiso real con los derechos humanos, que se traduzcan a políticas públicas en la educación digital con perspectiva de género”.

A su vez, Laura remarcó que “pensar en construir es un acto de valentía”, y agregó que “yo tengo este legado y, de alguna forma, este compromiso para nuestra causa que me genera llevar el nombre de Ema como bandera, esta responsabilidad que sigo teniendo como madre de Ema, aunque Ema no me acompañe físicamente, sigue siendo mi responsabilidad. Agradezco mucho y me emociona que esta vez haya esperanza de que sí vamos a lograr esto que queremos: territorios digitales libres de violencia”, puntualizó. Participaron del encuentro las diputadas provinciales Marcela Basualdo, Margarita Recalde, Micaela Olivetto, Maite Alvado; los diputados provinciales Alexis Guerrera y Ariel Archanco; el secretario legislativo, Gervasio Bozzano; y la senadora provincial Mónica Macha.