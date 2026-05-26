Detuvieron a uno de acusados de torturar y matar a un gato en Florencio Varela

Tiene 43 años y cuenta con antecedentes de violencia animal. Sigue la búsqueda de otros dos sujetos que participaron del violento e inexplicable ataque en el barrio Santa Rosa, el 6 de este mes.
Personal de la Sub Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) de Florencio Varela aprendió a uno de los acusados por matar a un gatito, Pasha, en el barrio Santa Rosa de esa ciudad -caso que conmovió a la región y que provocó gran repudio de la comunidad- en el marco de un allanamiento donde se halló la ropa que llevaba puesta en el momento del salvaje ataque. Se trata de un hombre de 43 años con antecedentes de violencia animal contra dos caballos y que también estaría relacionado con el asesinato "a machetazos" de un perro.
El operativo policial se efectuó en una vivienda de Bucarest al 500, donde los uniformados detectaron un pantalón corto deportivo, dos pares de zapatillas, un chaleco y también una boina que vestía el capturado cuando, junto a otras dos personas, torturó y golpeó al felino que tenía 10 años. En diálogo con este medio, la dueña del felino, María Micaela Mamani Laura confirmó que al sujeto "le encontraron la ropa que tenía en la noche que pasó lo de Pasha en el momento del allanamiento" e indicó que "lo llevaron a la Comisaría para identificarlo".
Posteriormente, reveló que "tiene denuncias por maltrato animal a caballos y por matar a machetazos a un perro". "Nos sorprendió la rapidez con la que trabaja la Fiscalía, tiene muy buena predisposición, al igual que los chicos que trabajan en la DDI", afirmó Micaela , quien, consultada sobre los otros dos autores del ataque, contestó: "Nosotras esperamos tener novedades pronto. Creemos que van a aparecer".
La vecina comunicó que "se hicieron allanamientos en varias casas y solo en una de ellas fue donde se encontró la ropa", al tiempo que destacó que "todo esto se lo debemos a la gran difusión de vecinos, grupo de rescatistas y páginas de noticias". Con relación a los autores del crimen de Pasha, indicó que "no tenemos palabras, pensamos que estas personas están completamente corrompidas, carecen completamente de empatía y humanidad; si puede hacerle tanto daño a un ser indefenso solo por diversión, pueden hacerlo con cualquier persona".
La varelense mencionó que la necropsia al gatito fue agregada al expediente y confesó que "fue muy fuerte leerla, tenía politraumatismos y estaba muy golpeado, yo no tengo conocimientos médicos veterinarios para dimensionar y describir con exactitud su estado, pero solo fue verlo sumamente doloroso, ya que todo en él, su cabecita, sus maxilares , estaba roto".
El 6 de este mes a las 2.15, en Alemania casi esquina Dessy del barrio Santa Rosa de Florencio Varela, a Pasha le pegaron patas, lo pisotearon, le lanzaron piedras y hasta le dieron palazos con un tubo LED de vidrio en una secuencia que significó una tortura que duró dos minutos. Los agresores le provocaron la fractura de las patitas, le hicieron estallar los ojos y hasta le "reventaron" la cabeza con total impunidad. Desde ese momento, María Micaela Laura Mamani comenzó a mover cielo y tierra para dar con los responsables del repudiable hecho y ahora su trabajo comienza a tener resultados.