Detuvieron a uno de acusados de torturar y matar a un gato en Florencio Varela

La varelense mencionó que la necropsia al gatito fue agregada al expediente y confesó que "fue muy fuerte leerla, tenía politraumatismos y estaba muy golpeado, yo no tengo conocimientos médicos veterinarios para dimensionar y describir con exactitud su estado, pero solo fue verlo sumamente doloroso, ya que todo en él, su cabecita, sus maxilares , estaba roto".

El 6 de este mes a las 2.15, en Alemania casi esquina Dessy del barrio Santa Rosa de Florencio Varela, a Pasha le pegaron patas, lo pisotearon, le lanzaron piedras y hasta le dieron palazos con un tubo LED de vidrio en una secuencia que significó una tortura que duró dos minutos. Los agresores le provocaron la fractura de las patitas, le hicieron estallar los ojos y hasta le "reventaron" la cabeza con total impunidad. Desde ese momento, María Micaela Laura Mamani comenzó a mover cielo y tierra para dar con los responsables del repudiable hecho y ahora su trabajo comienza a tener resultados.