Un conductor chocó y salvó milagrosamente su vida

El automóvil quedó debajo de un camión jaula que transportaba ganado en la intersección de Zapiola y Camino General Belgrano, en Quilmes.
De milagro se salvó un conductor de un automóvil que, producto de un choque, quedó debajo de un camión jaula que transportaba ganado en la intersección de Zapiola y Camino General Belgrano, en Quilmes.
El momento del siniestro vial fue filmado por un vecino y viralizado a través de las redes sociales. De hecho, mientras capturaba la escena, el frentista manifestó su sorpresa por la magnitud del siniestro. “Un re accidente, gente. Por suerte no pasó nada", señaló.
Según el material audiovisual de lo ocurrido, se identifica que la parte delantera del vehículo quedó atrapada debajo del acoplado del camión, mientras varias personas trataban de saber cómo había ocurrido todo. Posteriormente, según las imágenes, llegó una ambulancia del SAME y de personal que intervino para asistir en la emergencia.
Más allá del violento impacto y de los grandes daños materiales que sufrió el automóvil, no se registraron personas heridas, según trascendió. Las causas del accidente no fueron informadas y se espera que sean determinadas por las pericias correspondientes.
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