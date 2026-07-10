Vecinos de Berazategui recibieron certificados de capacitación laboral

Un total de 220 habitantes recibieron 400 constancias, en un acto encabezado por el intendente Carlos Balor en la Sala de Conferencias del edificio municipal.
Más de 400 certificados de capacitación laboral fueron entregados a 220 vecinos de Berazategui, en un acto que encabezó el intendente Carlos Balor en la Sala de Conferencias del edificio municipal. Los participantes finalizaron cursos gratuitos de Emprendedurismo, Informática y Manipulación Segura de Alimentos, impulsados por el Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
La ceremonia contó con la participación de autoridades del Ministerio de Desarrollo Agrario bonaerense, en el marco deL trabajo conjunto para generar más oportunidades de trabajo. Durante el acto, Balor destacó: "Esto no es casual, es una continuidad del legado que nos dejó el doctor Juan José Mussi. Estas capacitaciones gratuitas representan oportunidades concretas para nuestros vecinos y vecinas, y vamos a seguir realizándolas porque existe una decisión política del gobernador Axel Kicillof de acercar estas herramientas a cada bonaerense”.
“Desde Berazategui vamos a continuar por ese camino, acompañando a quienes buscan capacitarse y alcanzar mejores posibilidades laborales", añadió. A su vez, el director provincial de Alimentos y Mercados Agroalimentarios, Javier Cernadas, expresó que "es una satisfacción seguir trabajando junto al Municipio de Berazategui en acciones concretas que promueven la formación, el trabajo y la producción local”.
“Estas capacitaciones brindan herramientas fundamentales para la inserción laboral, fortalecen a los emprendedores y garantizan la elaboración segura de alimentos, cuidando también la salud de toda la comunidad", mencionó. En esta oportunidad se entregaron certificados correspondientes a los cursos de la Escuela de Emprendedores (25), Informática (97) y Manipulación Segura de Alimentos (98), superando los 400 certificados debido a que muchos participantes realizaron más de una capacitación. Desde 2015, la Municipalidad de Berazategui ya brindó más de 600 cursos y talleres gratuitos destinados a emprendedores, comerciantes, trabajadores, empresas y vecinos, entregando más de 12 mil certificados que fortalecen la formación, el empleo y el desarrollo local.
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