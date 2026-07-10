Vecinos de Berazategui recibieron certificados de capacitación laboral

“Estas capacitaciones brindan herramientas fundamentales para la inserción laboral, fortalecen a los emprendedores y garantizan la elaboración segura de alimentos, cuidando también la salud de toda la comunidad", mencionó. En esta oportunidad se entregaron certificados correspondientes a los cursos de la Escuela de Emprendedores (25), Informática (97) y Manipulación Segura de Alimentos (98), superando los 400 certificados debido a que muchos participantes realizaron más de una capacitación. Desde 2015, la Municipalidad de Berazategui ya brindó más de 600 cursos y talleres gratuitos destinados a emprendedores, comerciantes, trabajadores, empresas y vecinos, entregando más de 12 mil certificados que fortalecen la formación, el empleo y el desarrollo local.