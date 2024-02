Defensa pone la pelota al suelo y piensa en el Ferroviario

Aún no hubo movimientos en el once inicial y es muy probable que no los haya. Es que el DT quedó algo molesto tras la última rueda de prensa y los que lo conocen dicen que no dará el brazo a torcer, mucho menos cuando se trata de un equipo que gana y muestra funcionamiento. Tras el empate ante Boca quedaron sensaciones encontradas luego de lo que fue una buena presentación, pero sin la puntada final.

Ante El Matador los tres puntos quedaron para el Verdeamarillo, pero pudiendo exhibir una mayor diferencia de juego, el 1 a 0 parece no haber alcanzado para colmar las expectativas de un entrenador que sabe mucho, que conoce los mecanismos para mejorar a los jugadores y que trabaja como pocos en la previa de cada encuentro.

Por eso, el duelo que se viene ante El Ferroviario será una prueba más para el propio plantel que para el afuera, dado que la parcialidad del Halcón apoya al plantel y respalda sus actuaciones con una presencia casi total.

Este domingo, en la práctica matinal, comenzarán las tareas tácticas para abrir una defensa santiagueña que llegará sin ganas de mostrar caminos accesibles y que esperará a las pelotas paradas para poder lastimar a conjunto de Florencio Varela.