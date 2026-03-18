Una gasa estuvo a punto de provocar una tragedia en un centro de salud

Las llamas se originaron en la mañana del lunes en el sector de análisis clínicos del establecimiento ubicado en 895 y 843 y, ante su rápido avance, los empleados tomaron los matafuegos disponibles y las extinguieron parcialmente. Una vez que arribaron, los servidores públicos realizaron las tareas de control y verificación con el objetivo de que el siniestro no se propagara hacia otros puntos.