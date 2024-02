Joven fue detenido tras recibir una golpiza en los carnavales de Berazategui

Se trata de un hecho que conmociona a la comunidad berazateguense y que deja en evidencia la violencia con la que se convive a diario. Tuvo lugar en un sitio en el cual había miles de niños, adolescentes y adultos mayores y en caso de haber disparado el malviviente, podría haber sido una tragedia sin precedentes dentro del distrito. Es por ello la bronca de los ciudadanos que asistieron a los festejos y también el rápido accionar policial para llevar tranquilidad nuevamente y que el sujeto no consiga salir impune.

Ocurrió durante los festejos de los Carnavales durante el último fin de semana, cuando un grupo de vecinos divisaron a un muchacho que estaba actuando raro en la localidad de Gutiérrez, en la intersección de las calles 120 y 74. Rápidamente, entendieron que tenía fines delictivos y, al acercarse, vieron que estaba portando un arma de fuego. Es por ello que entre todos tomaron la decisión de reducirlo antes de que todo se salga de control y llamaron a los uniformados para que se acerquen.

En medio de eso, le propinaron algunos golpes y le sacaron una pistola, que terminó siendo una réplica y que quedó tendida a un costado ante la atenta mirada de los presentes. Tras eso, le pusieron las esposas y lo llevaron detenido a la seccional 3ra. de Berazategui, donde quedó alojado a disposición de la Justicia. La causa quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°1. Milagrosamente, no hubo heridos y tampoco reportaron que le haya llegado a robar a algún vecino.

Los comentarios de los berazateguenses que estuvieron en el lugar de los hechos no se hicieron esperar y en consecuencia filmaron la secuencia. En redes sociales también tuvo mucha repercusión y hubo algunos allegados al detenido que sostuvieron que el episodio no fue como parecía y que en realidad no se encontraba delinquiendo, ya que “nunca haría algo así”. En tanto, dijeron que estaba “resolviendo un problema de la calle” e intentaron justificar de todas las maneras posibles que esté suelto portando un revólver en un lugar rodeado de una multitud de personas.

Finalmente, a pesar de todo el lío que se generó en pleno desarrollo del Carnaval, los corsos y comparsas siguieron con su rumbo y la noche del martes finalizó con normalidad. Si bien el susto fue grande, el rápido accionar de la Policía y de los vecinos hizo que termine de la mejor manera posible.