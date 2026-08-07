Mantenimiento de desagües en Berazategui

Los trabajos se realizan en la calle 148 entre 57 y 58, en el límite entre los barrios Sarmiento y San Marcos. Impulsados por el intendente Carlos Balor.
Una serie de obras de saneamiento hidráulico se desarrollan en distintos puntos de Berazategui con el objetivo de mejorar el drenaje de agua y prevenir anegamientos. Los trabajos se realizan en la calle 148 entre 57 y 58, en el límite entre los barrios Sarmiento y San Marcos. Impulsados por el intendente Carlos Balor, son financiados por el Municipio y realizadas con maquinaria, materiales y personal de la Secretaría de Obras Públicas.
Incluyen la colocación y el reemplazo de caños, la revisión de cruces de calle, la limpieza de cámaras y conductos, y el mantenimiento general del sistema de desagües pluviales. Además, se verifican los caños existentes para reemplazar aquellos que se encuentran obstruidos o deteriorados, con el objetivo de garantizar el correcto escurrimiento del agua, especialmente durante las lluvias intensas.
Al respecto, el director general de Obras Municipales y Vialidad Urbana, Ezequiel Santiago, mencionó que “nos encontramos trabajando en la intersección de los barrios Sarmiento y San Marcos, realizando saneamiento, colocación de caños, revisión de cruces de calle y limpieza de cámaras. Estas tareas apuntan a mejorar el funcionamiento del sistema de desagües y favorecer el escurrimiento del agua durante los días de lluvia”. En ese sentido, Santiago destacó: “Mantener los desagües limpios y los caños en buen estado es fundamental para que el agua drene correctamente. Estas obras beneficiarán a los vecinos de esta cuadra y a todos los que transitan diariamente por la zona”.
Por su parte, el vecino del barrio Sarmiento, Matías Soengas, expresó que “tuve la grata sorpresa de encontrarme con los trabajadores municipales realizando esta obra sobre la calle donde vivo”. “Esto es algo muy importante para el barrio, ya que va a mejorar el escurrimiento del agua de lluvia, lo que significa un gran beneficio para todos los vecinos y vecinas. Estamos muy agradecidos con el intendente Carlos Balor y la Municipalidad, por seguir realizando estas obras que mejoran nuestra vida cotidiana”, añadió.
comentar