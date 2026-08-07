Mantenimiento de desagües en Berazategui

Al respecto, el director general de Obras Municipales y Vialidad Urbana, Ezequiel Santiago, mencionó que “nos encontramos trabajando en la intersección de los barrios Sarmiento y San Marcos, realizando saneamiento, colocación de caños, revisión de cruces de calle y limpieza de cámaras. Estas tareas apuntan a mejorar el funcionamiento del sistema de desagües y favorecer el escurrimiento del agua durante los días de lluvia”. En ese sentido, Santiago destacó: “Mantener los desagües limpios y los caños en buen estado es fundamental para que el agua drene correctamente. Estas obras beneficiarán a los vecinos de esta cuadra y a todos los que transitan diariamente por la zona”.