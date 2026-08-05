La región se prepara para celebrar la Fiesta de San Cayetano

En la parroquia de Avenida Mosconi 21, Quilmes Oeste, las puertas se abrirán a la medianoche, y se celebrarán misas a las 7, 9, 11, 15, 17, 19 y 21. A las 13 se compartirá una olla popular y a las 17 tendrá lugar la procesión que partirá desde la Rotonda de Pasco.
Miles de vecinos de la región celebrarán este viernes la Fiesta de San Cayetano tanto para pedir como para agradecer por un trabajo y la Diócesis de Quilmes realizará una serie de actividades para conmemorar la figura del popular Santo. El Obispado llevará a cabo misas, procesiones y actividades comunitarias en los santuarios dedicados al patrono del Pan y del Trabajo de, ubicados en Quilmes, Florencio Varela y Berazategui.
En la parroquia ubicada en Avenida Mosconi 21, Quilmes Oeste, las puertas se abrirán a la medianoche, y durante toda la jornada se celebrarán misas a las 7, 9, 11, 15, 17, 19 y 21. Como cada año, a las 13 se compartirá una olla popular, mientras que a las 17 tendrá lugar la procesión que partirá desde la Rotonda de Pasco.
Por su parte, en El Zonda y El Atalaya, barrio Kilómetro 26,700, de Florencio Varela, las celebraciones empezarán el jueves a las 22.30. Igualmente ,el viernes habrá homilías a las 9, 11, 14, 17 y 19. Además, a las 17 se realizará la tradicional procesión desde la Ermita de Luján, junto a la estación de trenes de la Línea General Roca (LGR) de Florencio Varela. Finalmente, el Santuario de Berazategui, emplazado en calle 151 Nº 663, entre 6 y 7), ofrecerá celebraciones eucarísticas el viernes a las 8, 10, 12, 14, 16, 18 y 20.
En ese marco, informaron que el obispo de Quilmes, Carlos Tissera, presidirá la misa de las 10 en Berazategui y la de las 19 en Florencio Varela. En tanto, el obispo auxiliar Eduardo Redondo encabezará la celebración a las 19 en el santuario de Quilmes Oeste. Como cada año, se espera una importante concurrencia de fieles que se acercarán a agradecer o pedir trabajo, salud y pan para sus familias, en una de las celebraciones religiosas más convocantes de la región
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