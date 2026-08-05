La región se prepara para celebrar la Fiesta de San Cayetano

En ese marco, informaron que el obispo de Quilmes, Carlos Tissera, presidirá la misa de las 10 en Berazategui y la de las 19 en Florencio Varela. En tanto, el obispo auxiliar Eduardo Redondo encabezará la celebración a las 19 en el santuario de Quilmes Oeste. Como cada año, se espera una importante concurrencia de fieles que se acercarán a agradecer o pedir trabajo, salud y pan para sus familias, en una de las celebraciones religiosas más convocantes de la región